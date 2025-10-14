El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde, primero por la izquierda, en la visita con la entonces consejera de Educación, a la derecha, a las obras. E. C.

Villaviciosa pide soluciones a Educación: el colegio Maliayo sigue sin poder usar el polideportivo

El equipo de gobierno incide, por otra parte, en la necesidad de que el Serida ceda terreno para poder ampliar el patio

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Martes, 14 de octubre 2025, 20:04

Comenta

Los retrasos en las obras del polideportivo del colegio Maliayo preocupan al Ayuntamiento de Villaviciosa. Se trata de unas obras iniciadas por la ... Consejería de Educación que no se están ejecutando en el tiempo estimado, lo que genera complicaciones. Ante esta situación, el alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega Riego, ha dirigido un escrito a la consejera de Educación, Eva Ledo, en el que reclama soluciones urgentes ante lo que califica de «grave situación que se está produciendo en el Colegio Público Maliayo de Villaviciosa, debido al retraso en la ejecución y la paralización de las obras para dar solución a los graves problemas que presentaba el polideportivo», que, resalta, es «el único espacio cubierto del centro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

