Villaviciosa pide soluciones a Educación: el colegio Maliayo sigue sin poder usar el polideportivo

Los retrasos en las obras del polideportivo del colegio Maliayo preocupan al Ayuntamiento de Villaviciosa. Se trata de unas obras iniciadas por la ... Consejería de Educación que no se están ejecutando en el tiempo estimado, lo que genera complicaciones. Ante esta situación, el alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega Riego, ha dirigido un escrito a la consejera de Educación, Eva Ledo, en el que reclama soluciones urgentes ante lo que califica de «grave situación que se está produciendo en el Colegio Público Maliayo de Villaviciosa, debido al retraso en la ejecución y la paralización de las obras para dar solución a los graves problemas que presentaba el polideportivo», que, resalta, es «el único espacio cubierto del centro».

Vega indicó que han mantenido contacto durante este tiempo con el director general de Infraestructuras, Julio Vallaure, para conocer el desarrollo de esta iniciativa. Sin embargo, lamentó que, a estas alturas del curso escolar y ya en la temporada de otoño-invierno, no se han logrado avances. La Consejería de Educación, con Lydia Espina como titular en aquellas fechas, había anunciado en mayo pasado que las obras estarían finalizadas para este curso, pero, recuerda el regidor, desde entonces han estado paralizadas. Añade que este es el único espacio cubierto del centro, un colegio en el que, además, ha aumentado el número de alumnos.

250.000 euros

El coste de las obras en el polideportivo ronda a los 250.000 euros. El objetivo es acabar con las filtraciones de agua y las humedades que sufrían estas instalaciones deportivas del colegio, que también utilizan varios clubes de Villaviciosa. Además, se renovará la renovación del sistema eléctrico.

«La situación a la que se ha llegado, requiere, a nuestro juicio y en el de la comunidad educativa del centro, de soluciones urgentes», sostiene el alcalde.

El Ayuntamiento viene reclamando desde hace tiempo, sin éxito, al Principado que el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) les ceda unos terrenos en los que ahora se planta maíz para poder ampliar el patio del colegio. «La situación no puede seguir así, sin tomar medidas extraordinarias, en el sentido que siendo claro que la obra no podrá completarse ya, antes de la temporada de más lluvias, se debe habilitar una instalación provisional tipo carpa para poder cumplir con unas mínimas condiciones para la actividad docente del colegio, o bien permitir el uso de la instalación cubierta, mientras no se reanuden las obras», remarcó Alejandro Vega.