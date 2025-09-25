El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los ediles socialistas de Villaviciosa mostrando su apoyo al pueblo Palestino E. C.

Villaviciosa tramita 4 promociones de viviendas para construir 200 pisos

El pleno municipal ratificó a cesión al Principado de una parcela en la Avenida El Carbayu para construir viviendas sociales

Marta Varela

Vuilaviciosa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:54

. El Ayuntamiento de Villaviciosa aprobó este jueves, en sesión plenaria y por unanimidad de los tres grupos políticos representados, la cesión de una parcela ... para que el Principado desarrolle viviendas sociales para jóvenes y mayores principalmente. Se trata de un solar de 1.500 metros cuadrados en la avenida El Carbayu, una franja que en la actualidad se está utilizando como aparcamiento provisional en las cercanías de la rotonda de La Palmera, como se conoce en la villa. Única parcela municipal que –según el alcalde, Alejandro Vega (PSOE)– está disponible en la actualidad para ser cedida para tal fin. Se trata de una promoción pública en la que «trabajamos para que no se la única», remarcó el regidor, al tiempo que informó de que en la actualidad se ha aprobado una promoción privada para construir 27 nuevas viviendas en la ciudad.

