Villaviciosa tramita 4 promociones de viviendas para construir 200 pisos

. El Ayuntamiento de Villaviciosa aprobó este jueves, en sesión plenaria y por unanimidad de los tres grupos políticos representados, la cesión de una parcela ... para que el Principado desarrolle viviendas sociales para jóvenes y mayores principalmente. Se trata de un solar de 1.500 metros cuadrados en la avenida El Carbayu, una franja que en la actualidad se está utilizando como aparcamiento provisional en las cercanías de la rotonda de La Palmera, como se conoce en la villa. Única parcela municipal que –según el alcalde, Alejandro Vega (PSOE)– está disponible en la actualidad para ser cedida para tal fin. Se trata de una promoción pública en la que «trabajamos para que no se la única», remarcó el regidor, al tiempo que informó de que en la actualidad se ha aprobado una promoción privada para construir 27 nuevas viviendas en la ciudad.

Asimismo, anunció que los servicios municipales están estudiando la aprobación de otras cuatro promociones de vivienda privada, lo que «significará a construcción de 200 nuevos pisos, con una inversión aproximada de 15 millones de euros». Noticia que calificó de favorable para el desarrollo de la localidad después de unos años complicados en los que la construcción de nueva vivienda había disminuido.

La sesión plenaria sirvió para añadir, como reconocimiento a su labor, el nombre de Evaristo Arce Piniella al del Concurso Nacional de Pintura de Villaviciosa. La cita recibirá una dotación municipal de 5.000 euros, mil más que en ediciones anteriores.

En el transcurso del pleno, Vega hizo hincapié en la buena salud económica del Consistorio y se aprobó la cuenta general del ejercicio 2024. En ella se constata la evolución económica, financiera y patrimonial del Consistorio y será remitida a la Sindicatura de Cuentas del Principado para su fiscalización. A destacar el cierre en positivo con un patrimonio municipal incrementado en 38.629.998 euros, situándose en un total de 72.779.690 euros, y un superávit de 4.284.647,09 euros, frente al déficit de 166.295,98 euros registrado en 2023.

Apoyo a Palestina

La escalada de violencia que está sufriendo la franja de Gaza llevo al PSOE maliayés a presentar una moción de urgencia, momento en que sus ediles mostraron banderas de Palestina para «condenar los ataques terroristas de Hamás», al tiempo que condenaron «los ataques al campo de refugiados, viviendas y hospitales en Palestina», y reclamaron la celebración de una conferencia de Paz que lleve a una resolución del conflicto.

La moción fue secundada por los diez ediles socialistas, mientras que los seis del PP y la edil no adscrita votaron en contra de la urgencia, principalmente por incluir la palabra «genocidio» en lugar de «masacre».