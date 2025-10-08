«En Villaviciosa se viven y se respetan las tradiciones»

La bendición del primer mosto del Festival de la Manzana de Villaviciosa es uno de los actos principales de este certamen bienal, ocasión ... que esperan con ansia todos los maliayos y a la que ahora se suma el nuevo párroco Celestino 'Tino' Riesgo (Mieres, 1980) quien se está preparando para acompañar a la Virgen del Portal en tan importante ocasión.

Podrá contemplar, por segunda vez, la Danza del Portal algo que le sorprendió desde el primer día «por la manera de la gente al bailar al unísono» y el fervor por la Virgen que parecía su pareja de baile. Aquel 14 de septiembre, poco después de suceder a Gonzalo Suárez en el cargo, estuvo junto a la imagen y este sábado lo volverá a estar para «la bendición del mosto, la manzana y la sidra que representan«, después de la procesión hasta la plaza del Ayuntamiento.

Estará presente ese día como parte de una de las citas más emblemáticas de la villa y para la cual ya está ansioso, sobre todo tras descubrir como los maliayos «viven y respetan las tradiciones» de una manera «extraordinaria». Algo que alaba y que está empezando a comprender de la vida en el concejo, «se aprende de ellas y se avanza juntos, porque saben que si las olvidas, se pierde algo muy importante». Es un tema que trató en su primera homilia, durante la misa de Nuestra Señora del Portal, y en donde subrayó que la tradición no «riñe» con el avance de la sociedad, sino que forma parte de ella.

Por ello, une este festival a la «religiosidad y la fe» que está presente en la parroquia y en la mayoría de las fiestas que forman parte del programa cultural de Villaviciosa, además de que «hay un montón de asistentes que aportan su granito de arena y colaboran en el día a día», una ayuda importante y que tiene en cuenta de cara al futuro, al frente de Santa María de Villaviciosa, Santa Eulalia de Carda y Santa Eugenia de Los Pandos. Sin contar su responsabilidad como capellán del monasterio de las monjas clarisas.

La procesión de la virgen saldrá de la iglesia de Santa María sobre las 16.30 horas y hará un recorrido por el casco antiguo de la villa, con la ruta aún precisar. A las 17 horas, en la plaza del Ayuntamiento, comenzará el acto de bendición del primer mosto de manzana y ofrenda a la Portalina, seguida de la Sanza del Portal bajo la dirección de Ana María González y la dirección musical de José Antonio Fernández. Cantará el coro parroquial y la Coral Capilla de la Torre, con el acompañamiento de la Banda de Música de Villaviciosa y la participación de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero