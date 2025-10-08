El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El párroco Celestino 'Tino' Riesgo durante la misa de Nuestra Señora del Portal Damián Arienza

«En Villaviciosa se viven y se respetan las tradiciones»

El nuevo párroco Celestino Riesgo una la «religiosidad y la fe» a las celebraciones de la localidad y se prepara para su primer Festival de la Manzana con la bendición del mosto

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:40

Comenta

La bendición del primer mosto del Festival de la Manzana de Villaviciosa es uno de los actos principales de este certamen bienal, ocasión ... que esperan con ansia todos los maliayos y a la que ahora se suma el nuevo párroco Celestino 'Tino' Riesgo (Mieres, 1980) quien se está preparando para acompañar a la Virgen del Portal en tan importante ocasión.

