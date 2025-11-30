«Hay que alejarse para valorar lo que tenemos»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:03 Comenta Compartir

Luxemburgo es uno de esos países que raramente vemos en el foco de la actualidad y tal vez sea una de las razones que convierten a este pequeño país en una de las economías más pujantes de la UE. Allí reside y trabaja Pelayo Arganza (Avilés, 1996) desde hace casi cuatro años, donde ha ejercido diversos puestos de responsabilidad en Amazon.

Desde allí el avilesino desgrana cómo llegó a la sede europea de la compañía. Tras concluir Ingeniería de Telecomunicaciones la posibilidad de trabajar en consultoría le llevó a Madrid, pero la pandemia se cruzó en el camino. «Vi la ocasión perfecta para estudiar un máster en la Escuela de Negocios de Banco Santander», desvela. Trabajaría un año para el Santander en Banca de Inversión y fue entonces cuando Amazon le brindó la oportunidad de incorporarse a su plantilla en Luxemburgo. Actualmente trabaja como desarrollador de negocio tecnológico. «Desarrollamos cómo la tecnología, principalmente la IA, puede agilizar la entrega de productos y mejorar la experiencia a los clientes de toda Europa».

De su experiencia, Arganza, da una pista a quienes no tienen muy claro cómo encaminar su formación a una salida laboral: «Les diría que sean curiosos e investiguen lo que hay fuera porque no te van a venir a buscar a casa. Que se formen bien y que hay mucho mundo fuera de lo que, en teoría, es el camino que deberías seguir si estudias una carrera»

De Luxemburgo afirma que «es un país que funciona y muy cómodo, el transporte público es gratuito, lo pagas con tus impuestos que son altos y está bien geolocalizado, puedes viajar a países cercanos en poco tiempo». Abundan los 'expats', como él. Entre los españoles han montado una sociedad gastronómica: «Hacemos una fabada y cachopos que meten miedo». Dice que estar fuera le ha servido para ver Asturias como tierra de oportunidades: «Hay empresas punteras espectaculares y un ecosistema que lo favorece. Me gustaría volver para formar una familia y emprender. A veces hay que alejarse para valorar las cosas que tenemos», sentencia.

