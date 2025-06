«Echo de menos les fiestes de prau»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 8 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo, Miriam Villazón Valbuena (Oviedo, 1993) reside en Riverside (EE UU) desde hace siete años, donde actualmente realiza su doctorado y forma a otros estudiantes en la Universidad de California. Es vicepresidenta de la red Santina/Asturian Studies, que comenzó reuniendo a investigadores y estudiantes de la región en universidades norteamericanas y que hoy conecta a unos quinientos estudiosos de asuntos relacionados con Asturias de varios países.

Acerca del periplo académico que llevó a esta ovetense a la costa oeste de los Estados Unidos relata que, antes de emprender ese viaje, durante su tiempo en la Universidad de Oviedo, hizo «un año de Erasmus en la Aberystwyth University, en Gales» y sería posteriormente, cuando «al terminar la carrera, me mudé a Riverside, donde hice un máster en Estudios Hispánicos en la Universidad de California y actualmente me encuentro recogiendo datos para finalizar mi tesis sobre el uso del asturiano en redes sociales por parte de asturianos en la diáspora», desvela, subrayando la feliz coincidencia de contar su historia en esta sección.

Villazón evoca que llegó a California «en septiembre de 2018, siendo la primera vez que visitaba los Estados Unidos. «He dado clases de español y fonética y dialectología en el departamento de Estudios Hispánicos y también de lingüística en el departamento de Literatura Comparada. En la actualidad trabajo como mentora de los estudiantes de Mellon Mays, un programa que consiste en formar a estudiantes de grado que quieren hacer un doctorado tras graduarse». Es una experiencia que califica de «muy satisfactoria» y que «sirve –añade– para formarme no sólo en pedagogía y cómo dar clases tanto en inglés como en español, sino también en cómo poder mentorear a estudiantes durante sus proyectos de investigación».

En cuanto a las condiciones en que desarrolla su actividad académica, Villazón afirma que no puede estar más contenta. «La Universidad de California, Riverside, apoya el trabajo de investigación tanto a través del apoyo financiero como del bienestar de sus estudiantes. Te animan a investigar, pero no solo sobre tu tesis, sino sobre otros proyectos que tengas en mente y quieras realizar durante tu tiempo como estudiante. Es una oportunidad única».

Respecto a los mayores contrastes que se ha encontrado, revela que destacan, «en lo profesional, las limitaciones que se tiene como estudiante internacional. El estar con un visado te limita en algunas situaciones. En mi vida cotidiana, lo primero que diría es que se necesita coche para todo. Viniendo de Oviedo, donde puedes caminar a cualquier lugar, el cambio fue un poco radical. Las distancias, también. Aquí es normal conducir más de una hora para ir a trabajar en tu día a día, algo impensable para muchos en Europa», explica. Y si se le pregunta por lo que más echa de menos, responde sin dudar que «obviamente a la familia y a los amigos, aunque han venido a visitarme a lo largo de los años. Y la comida, especialmente la asturiana. El modo de socializar que tenemos en España y les fiestes de prau».

La filóloga ovetense se muestra igual de sincera cuando se le plantea si entre sus planes estaría el de regresar a Asturias y que circunstancias tendrían que darse para ello: «La verdad es que de momento es algo que no me planteo. Estoy contenta aquí y no veo motivos para volver», asegura, aunque lo hace temporalmente cada verano. Éste no será una excepción y, de hecho, está a punto de volver a su tierra.

Temas

Asturianos en la diáspora