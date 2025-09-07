«Estando en Londres estás en el mundo entero» Luis Castro lleva 22 años en la capital británica, donde trabaja como funcionario, se ha casado y ha construido una vida feliz

Luis Castro se fue a Londres para unas vacaciones y nunca usó el billete de vuelta. De eso hace 22 años. Tiene 51 años este gijonés que se formó como ingeniero industrial en la Universidad de Oviedo. Trabajaba en Ingemas y en una cena de Navidad le tocó el viaje a Londres. Y hasta hoy. «Tenía ganas de explorar», confiesa. Empezó trabajando en un tienda de sandwiches, fue conociendo gente, comenzó a prestar servicios en la telefónica británica, después pasó a un banco y decidió que quería hacer algo con contenido social. Y ahora lleva casi trece años trabajando para el gobierno inglés. Lo hace para el Ministerio de Energía en temas relacionados con la pobreza energética, las renovables y un poquito de todo en un ámbito vinculado con asuntos ecológicos.

Nada que ver el ser funcionario en España con Gran Bretaña. «Es completamente distinto, tienes mucha estabilidad, pero aquí no hay oposiciones», cuenta. Él considera que el sistema británico es mejor. «Las oposiciones son un esfuerzo brutal, pero luego se consigue el puesto y ya está, yo creo que sería mejor tener más movilidad entre los sectores privado y público, más flexibilidad», afirma.

Lleva tantos años fuera que ahora le cuesta comparar las maneras de trabajar. «Cuando llegué noté un cambio enorme, siempre me pareció que aquí la relación es más de igual a igual», concluye.

Está feliz en Londres, una ciudad vibrante: «Es increíble y mi marido es director de musicales, así que imagínate», cuenta. Pero es que se confiesa fan de su arquitectura, de su vida artística y cultural, de ese ritmo de una ciudad imparable. «Ahora todos los shows me gustan sí o sí porque los tengo en casa», bromea.

Su marido es inglés pero es asturiano de corazón, un auténtico enamorado del Principado, de sus paisajes y su gastronomía y cada poco están en la tierrina. «La vida de un emigrante con un vuelo directo es distinta, mis padres fueron emigrantes a México y era otra cosa; ahora, con que te organices un poco, ya está».

Asegura que vivir fuera supone un cambio en la manera de mirar y querer la tierra. «Ahora voy y hago de guía turístico y pienso '¿yo para qué me fui? Esto es increíble', la comida, el paisaje, la gente... Te vuelves un poco más sentimental».

Lo que más añora son la amabilidad y la espontaneidad. «Yo creo que allí todo es más amable, a la gente se la ve más feliz, disfruta dando un paseo. Yo a mí marido le decía: 'Vamos a dar una vuelta' y él me decía 'a dónde' y le tenía que explicar que en España la gente va a dar una vuelta sin tener que ir a ningún lado; esas cosas, esos placeres, ir a comer, la playa, todo eso». En Londres para quedar con alguien hay que hacerlo con semanas de antelación, llegar al trabajo cuesta tres cuartos de hora...».

El plan ideal sería pasar parte del tiempo en Asturias y parte en Inglaterra. El problema es que siendo funcionario no está fácil la cosa. «Yo estoy feliz y la ciudad me ha ofrecido de todo, una vida estupenda, un montón de experiencias, conocer a gente de diferentes culturas, porque al final, estando en Londres, estás en el mundo entero y eso nos hace un poco mejores, nos hace ver que hay otras formas de vivir y de ver las cosas», afirma.

