1.500 firmas por la universidad pública

Olga Esteban Gijón Jueves, 22 de mayo 2025, 17:34 Comenta Compartir

27 catedráticos de la Universidad de Oviedo pusieron en marcha en abril la Plataforma Asturiana por la Universidad Pública. Tras meses de debate sobre la futura irrupción de las privadas en Asturias habían decidido dar un paso, meterse en ese debate y defender abiertamente la institución pública. En aquel momento, invitaban a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a sumarse a su manifiesto, mostrando una «preocupación creciente por el desembarco de las universidades privadas en Asturias, no sin altas dosis de triunfalismo e incluso poniendo en duda la calidad académica de la Universidad de Oviedo». En este tiempo, 1.500 personas han sumado su apoyo.

La plataforma celebra lo que considera un «hito», esas 1.500 firmas a un manifiesto que se sumó a la declaración institucional que realizó el propio rector, Ignacio Villaverde. Un gesto sin precedentes que logró el respaldo del Consejo de Gobierno y del Claustro.

La iniciativa de los catedráticos trata de seguir adelante y tras aquella presentación en la que participaron varios de los catedráticos, ha organizado su primer acto público. Se trata de una charla coloquio que tiene un fin muy claro que no solo no ocultan sino que incluyen en el cartel que lo anuncia: 'No a la Nebrija en Avilés'. Será el lunes 26, a las 18.30 horas, en el Palacio de Camposagrado, en un acto organizado de forma conjunta con IU de Avilés.

Intervendrán Santiago García Granda, catedrático y exrector de la Universidad de Oviedo; Soraya Calvo, profesora de la mima institución, que lo fue previamente de varias universidades privadas; Ángeles Fal, presidenta del comité de empresa de la Universidad; Andrea Moreno, alumna de doctorado e investigadora predoctoral, y Mar González Iglesias, responsable de Educación de IU Asturias. La plataforma ha elegido para su debate el mismo espacio que «se pretende ceder para su uso privado a la Nebrija. Mostramos, al respecto, nuestro total rechazo».

Con la idea de que éste sea el primero de los actos que organicen en su movilización, la plataforma invita a la ciudadanía a sumarse a la charla y a mostrar su adhesión al manifiesto.