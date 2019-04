El Principado reparte 21.000 condones 'Prestosos' David Rodríguez, Antonio Molejón, Rocío Allande y Andrea Tuero, durante la presentación de la campaña. / ÁLEX PIÑA El Principado repartirá gratis los preservativos por toda la región, cuya tasa de abortos en adolescentes se sitúa en 11 casos por 1.000 mujeres AIDA COLLADO OVIEDO. Jueves, 4 abril 2019, 03:36

Lo han llamado 'Prestosu', explicaba ayer el director general de Salud Pública del Principado, Antonio Molejón, como «un guiño motivador». Bajo esa marca se repartirán de forma gratuita por toda la región 21.000 preservativos, con el objetivo de favorecer el uso del que es «el método de protección sexual más aconsejable para la población joven que no tiene pareja estable» y de este modo poner freno al incremento de las enfermedades de transmisión sexual y a los embarazos adolescentes no deseados. No hay excusas, porque estos condones son de «alta calidad», pero también extrafinos para evitar la pérdida de sensibilidad, principal queja del colectivo al que van dirigidos.

Así las cosas, habrá 'prestosos' en los cinco centros de salud sexual reproductiva de Asturias -en Avilés, Gijón, Oviedo, Mieres y Langreo-, en las dos unidades de infecciones de transmisión sexual y, gracias a la colaboración de entidades como Partycipa, Médicos del Mundo, Mujeres Jóvenes y Secretariado Gitano, en otros 37 puntos repartidos por toda la comunidad.

La coordinadora de Gestión Asistencial del Sespa, Rocío Allande, identificó el acceso a métodos anticonceptivos como uno de los «principales retos» de la Atención Primaria e incidió en que el condón es «el único que protege frente a enfermedades de transmisión sexual y embarazos, que favorece la igualdad y que no tiene ningún efecto secundario sobre la salud, salvo en los casos de alergia al látex». Un aspecto en el que también incidió la sexóloga del Conseyu de Mocedá del Principado, Andrea Tuero, que alertó sobre la medicalización de la mujer joven y el incremento de las enfermedades de transmisión sexual.

En este sentido, Molejón confirmó el incremento de los casos de sífilis y gonorrea -no así de VIH- que ponen de manifiesto «cierta relajación en la protección en prácticas de riesgo». También advirtió de que los embarazos no deseados entre las adolescentes sitúan la tasa de estos abortos en once de cada mil mujeres en edad fértil, lo que -a pesar de la reducción del 20% desde que se aprobó la ley del aborto- sitúa a Asturias por encima de la media nacional.

Además, la Consejería de Sanidad presentó la aplicación 'Sexuados', una «app no muy complicada de usar que puede descargarse desde las dos principales plataformas», Android e IOS. Se trata de una especie de trivial, con más de 300 preguntas y tres niveles de dificultad, dirigida a la educación sexual de «una población mucho más interrelacionada con las nuevas tecnologías».

Herramienta «directa y eficaz»

Sus creadores de la compañía Ad Boosters, amplió Daniel Rodríguez, han querido «llegar al público de manera sencilla y pedagógica, con una herramienta muy directa y eficaz». Será un elemento más para intentar minimizar el efecto de la pornografía que, según reconoció Molejón, «se está constituyendo, por su accesibilidad, en una vía de 'deformación' sexual en cuanto a la introducción de valores que consideramos contraproducentes», alejados de conceptos como la igualdad y de la formación afectivo sexual que se imparte en el Principado.

«¿La eyaculación y el orgasmo ocurren siempre simultáneamente?». «¿El ano se lubrica solo?». «¿Es importante el tamaño del pene para el placer erótico de la pareja?». «¿Qué partes del cuerpo se tocan las personas que deciden masturbarse?». Son algunas de las preguntas de la aplicación. En el nivel básico.