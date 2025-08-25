263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias La Guardia Civil de Asturias hace balance de los dispositivos de seguridad llevados a cabo en San Timoteo en Luarca (Valdés), el Descenso folklórico del Nalón (Laviana) y el festival Riverland (Parres)

La Guardia Civil de Asturias ha hecho balance de los dispositivos de seguridad llevados a cabo durante este fin de semana en las principales fiestas del Principado: San Timoteo en Luarca (Valdés), el Descenso folklórico del Nalón (Laviana) y el festival Riverland (Parres). Los 249 efectivos desplegados en las tres celebraciones han formulado 263 sanciones por infracciones, la mayoría relacionadas con consumo o tenencia de droga.

El viernes día 22 de agosto se celebró San Timoteo en Luarca con la asistencia de unas 15.000 personas. En este dispositivo, en el que participaron distintas unidades de la Guardia Civil, no se registraron delitos, aunque se formularon 26 sanciones por infracciones administrativas, 23 de ellas por consumo o tenencia de drogas en la vía pública, dos por desobediencia a los agentes de la autoridad y otra por normativa nacional.

El sábado 23 tuvo lugar en Laviana el Descenso folklórico del Nalón, con una afluencia estimada de unas 50.000 personas. En el amplio dispositivo de seguridad que realizó la Guardia Civil, participaron además de las patrullas de Seguridad Ciudadana de la zona, la USECIC de la Comandancia y los GEAS (Buzos de la Guardia Civil). Ha habido dos infracciones penales por lesiones y tres infracciones administrativas por portar armas y por consumo de drogas.

RIVERLAND AGLUTINA LA MAYORÍA DE SANCIONES

Finalmente en el Festival Riverland, que ha tenido lugar los días 22, 23 y 24 de agosto, se han empleado 168 efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil. Se han contabilizado siete delitos de robo con fuerza, por lo que se han producido cuatro detenciones. Además se han tramitado 232 infracciones administrativas, cinco por portar armas, dos por falta de respeto a agente de la autoridad, dos por desobediencia y 223 por consumo o tenencia de drogas en la vía pública.

En un comunicado, la Guardia Civil ha destacado que se ha «volcado» para que estas fiestas se vivieran «con seguridad» y ha empleado para ello a 249 efectivos de distintas especialidades. Destacan las patrullas de Seguridad Ciudadana de las compañías afectadas, USECIC de la Comandancia, Servicio Cinológico (Guías y perros detectores de drogas), PAFIF (patrullas Fiscales y de Fronteras), SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas) y Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.