El 31,3% de los médicos que ejercen en Asturias se jubilará en cuestión de diez años: es el mayor porcentaje del país

Asturias es una de las ocho comunidades autónomas que sobrepasa la media nacional en número de médicos en activo. Ocupa el segundo puesto del ranking ... con 642 facultativos por cada 100.000 habitantes y, si la comparación se circunscribe a la atención especializada, la región se posiciona a la cabeza de las estadísticas, con una tasa de 2,76 profesionales por cada 1.000 habitantes. Así se recoge en el Estudio sobre Demografía Médica de 2025, un análisis descriptivo de la situación actual que ha sido elaborado por la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

A juzgar por los datos recabados en dicho informe, que vio la luz a finales de octubre, «no hay un problema de oferta de profesionales, sino de demanda asistencial, quizá no bien regulada e inadecuadamente gestionada, lo que está dando lugar a una sobrecarga, en muchos casos, por una híper frecuentación de consultas, especialmente en Atención Primaria». Pero este estudio va más allá del número de facultativos que ejerce en cada comunidad autónoma, profundizando en aspectos como la edad, las jubilaciones previstas o cuál es su tasa de reposición de especialistas.

Aspectos determinantes para una planificación eficiente del sistema sanitario, en los que Asturias también se sitúa en la zona alta de la tabla. Aunque, en este caso, para mal. Según el Estudio sobre Demografía Médica correspondiente a 2025, el 43,4% de los médicos colegiados en Asturias superan, a día de hoy, los 55 años frente al 36,1% de la media nacional. El personal médico del Principado es el más envejecido de España junto con la de Aragón. Les siguen Castilla y León, Galicia y Cantabria, como fiel reflejo de la demografía que caracteriza el noroeste español.

Dos años más que la media nacional

Esta circunstancia dibuja un problemático horizonte, si no se toman medidas desde ya para compensar las jubilaciones que se avecinan. La Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales cuantifican el problema: de aquí a 2030 está previsto que se jubile un 18,2% de los médicos que trabajan en la región y, si se toma como referencia 2035, esto es, dentro de diez años, la estimación se eleva al 31,3%, cerca de un tercio de los profesionales disponibles actualmente. En ambos casos, Asturias es la comunidad autónoma donde se prevé un mayor volumen de jubilaciones, algo sobre lo que llevan tiempo advirtiendo los propios facultativos.

Para acabar de complicar la situación, la tasa de reposición de especialistas que el Estudio de Demografía Médica atribuye al Principado es la menor del país. Concretamente, del 0,99%, a cinco años vista. Es decir, en 2030 no se dispondrá de un nuevo médico especialista por cada profesional que se jubile. En números: de los 4.638 facultativos de atención especializada que hay actualmente en ejercicio se pasará a 4.569. Una tendencia decreciente que la Consejería de Salud espera contener –en lo que a sanidad pública se refiere– mejorando las condiciones laborales y exprimiendo al máximo la capacidad docente del sistema sanitario para formar MIR (médicos internos residentes).

Siguiendo con la edad de los profesionales, y ya por debajo de los 55 años, la distribución es la siguiente: un 15,7% de los facultativos asturianos tienen entre 45 y 54 años; el 19% pertenece al grupo etario de 35 a 44 años; y un 22% es más joven de 35 años. Según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales, el promedio de edad de los médicos activos es de 47,4 años. La Comunidad Valenciana, las Islas Canarias, Murcia y Madrid son los únicos territorios que estarían por debajo de ese umbral. En el caso de Asturias, se supera en dos años.

Las especialidades más envejecidas

Entre las especialidades más envejecidas –y por tanto las que más se resentirán por las futuras jubilaciones– se encuentran Medicina Legal y Forense, Medicina del Trabajo, Análisis Clínicos, Bioquímica, Inmunología, Microbiología, Otorrinolaringología, Anatomía Patológica o Medicina de Familia. Y en el lado contrario estarían, por ejemplo, Psiquiatría Infanto-juvenil, Oncología Médica, Neurocirugía, Cardiología, Nefrología, Aparato Digestivo o Medicina Intensiva.

«Es necesario que la planificación de los recursos humanos en el ámbito sanitario se sustente en una comprensión rigurosa de la evolución demográfica y social del país, ya que esta evolución podría conllevar un desequilibrio entre la demanda asistencial y la disponibilidad de médicos», remarca el estudio de las organizaciones colegiales, que augura un incremento de la presión asistencial en especialidades orientadas al manejo de patologías crónicas y degenerativas y a la atención integral de los pacientes mayores, así como en las áreas quirúrgicas de Traumatología, Oncología y Anestesiología.

Para anticiparse a los problemas que puedan derivarse del aluvión de jubilaciones que se producirá en la próxima década, los colegios oficiales de médicos plantean «establecer un acuerdo entre comunidades autónomas para coordinar la reposición de profesionales sanitarios; diseñar políticas que fomenten la permanencia de profesionales en el sistema público; e implementar un sistema de planificación flexible que adapte la oferta de plazas MIR en función de las jubilaciones y las necesidades asistenciales emergentes».