¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El 31,3% de los médicos que ejercen en Asturias se jubilará en cuestión de diez años: es el mayor porcentaje del país

Según el Estudio sobre Demografía Médica 2025, casi la mitad de los facultativos colegiados en Asturias tienen más de 55 años y la tasa de reposición en el Principado es de tan sólo el 0,99% a cinco años vista

Miriam Suárez

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Asturias es una de las ocho comunidades autónomas que sobrepasa la media nacional en número de médicos en activo. Ocupa el segundo puesto del ranking ... con 642 facultativos por cada 100.000 habitantes y, si la comparación se circunscribe a la atención especializada, la región se posiciona a la cabeza de las estadísticas, con una tasa de 2,76 profesionales por cada 1.000 habitantes. Así se recoge en el Estudio sobre Demografía Médica de 2025, un análisis descriptivo de la situación actual que ha sido elaborado por la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

