Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones

Desde hoy y durante un mes está abierto el plazo para optar al nuevo programa de ayudas al alquiler que lanza la Consejería de Vivienda, departamento controlado por IU-Convocatoria y capitaneado por Ovidio Zapico. Se trata de un programa diseñado para auxiliar a quienes tienen arrendada una vivienda o una habitación y se encuentran con recursos económicos limitados o, directamente, en situación de vulnerabilidad. El dinero público compensará parte de las rentas abonadas desde enero de 2024 y hasta septiembre de 2025, con un periodo máximo de 21 meses.

En total el fondo llega dotado de 14,7 millones que se repartirán entre 2025 y 2026. De esa suma cerca del 85% procede de financiación estatal y el resto lo aporta el Principado.

Como requisitos generales se establece estar empadronado en Asturias, residir legalmente en España, tener más de 18 años, que la vivienda en cuestión sea el domicilio principal, no tener parentesco con el casero ni disponer de otro piso o casa. Luego hay límites específicos.

Hay tres líneas de ayudas específicas. La principal es la pensada para atender a «personas y familias con ingresos bajos que alquilen habitación o vivienda» y a ella se reservan inicialmente el 98% de los recursos. Entre los requisitos para optar está que la renta mensual no pase de los 600 euros en el caso de una vivienda, o de 300 si lo que se tiene alquilado es una habitación; si lo que se paga incluye el uso de un trastero o garaje se pedirá que el casero certifique ese desglose.

Esta ayuda cubrirá un máximo del 50% de la mensualidad. El límite máximo de ingresos para la unidad de convivencia queda fijado en tres veces el IMPREM, lo que supone unos 25.200 euros brutos al año. Si la familia es numerosa de categoría general, hay personas con discapacidad o víctimas del terrorismo, se eleva ese tope a los 33.600; si está en la categoría especial o el grado de discapacidad supera el 33% el máximo permito es de 42.000 euros anuales. Para unidades de convivencia de una sola persona el límite baja a 16.800 euros.

La segunda línea de ayudas está diseñada para víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, sin hogar o especialmente vulnerables. El alquiler máximo es también de 600 euros en caso de vivienda y 300 si es una habitación y la ayuda será de un máximo de 600 euros al mes.

La tercera línea cubrirá a arrendatarios que han visto mermados sus recursos más de un 20% en los dos últimos años, quedándose ahora por debajo de los 25.200 euros brutos anuales, de forma que el alquiler se lleve más del 30% de sus ingresos. En este caso la ayuda llegaría hasta los 900 euros al mes.

El objetivo que se ha marcado la consejería es el de comenzar a resolver las peticiones a principios de 2026. Ayer por otra parte publicó el resultado de la octava tanda de peticiones que se cursaron a la convocatoria de 2023; son 980 expedientes de los que 556 cobrarán la ayuda.

