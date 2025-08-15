Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido grave

El lugar del accidente, junto al falso túnel a la salida de los túneles de la autovía entre Gijón y Villaviciosa

Octavio Villa Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 13:10 | Actualizado 13:33h.

Tremendo atasco en la autovía A-8 entre Gijón y Villaviciosa, a la salida de los túneles en dirección a la capital maliaya a consecuencia de una colisión múltiple por alcance con cuatro vehículos implicados que tuvo lugar a las 11.18 horas, en el kilómetro 362 en sentido Villaviciosa. El siniestro ha causado un herido grave y han sido evacuados a Cabueñes otros tres, de menor gravedad.

A raíz del accidente se producen importantes retenciones, que llegan a superar los diez kilómetros.

En el lugar se encuentran 4 patrullas de la Guardia Civil de Tráfico regulando y danto paso alternativo en los túneles de Niévares-Villaviciosa y Fabares, en los que se procedió a bajar las barreras durante dos horas, hasta pasada la una y cuarto de la tarde, cuando se volvieron a levantar, informa la Guardia Civil.

Ampliar Atasco en la A-8 en sentido Villaviciosa.

Patrullas de la Guardia Civil también se encuentran regulando el tráfico en el entorno del nudo de la autopista 'Y', en donde la intensidad del tráfico está causando grandes retenciones en dirección a Gijón y a Avilés.

Ampliar Atasco en la autopista 'Y' en dirección Gijón.

Conductores que se encuentran en el atasco refieren a este periódico que la acumulación de coches, con el intenso tráfico que este día festivo está registrando con destino a las playas, ha hecho que «llevemos más de una hora parados, habiendo salido de Gijón».

Además, los paneles luminosos de la autovía indican que en los accesos a la playa de Rodiles hay atascos también, dada la afluencia de bañistas.