Lo descubierto en la mina de Cerredo: dos huecos de entre 18 y 24 metros y unas condiciones que «ni en el peor de los chamizos»

«No estamos hablando de un simple incumplimiento administrativo, sino de una irregularidad legal con consecuencias letales, de una actividad de altísimo riesgo que ponía ... en peligro la vida de los trabajadores». Con estas duras palabras se refería este viernes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, a lo que estaba ocurriendo en el interior de la mina de Cerredo, en Degaña, cuando, el pasado 31 de marzo, una fuerte exposición de grisú segó la vida de cinco personas y dejó heridas de gravedad a otras cuatro. Lo hizo durante una comisión parlamentaria en la Junta, a petición propia, en la que informó del resultado de las dos inspecciones oculares al interior del yacimiento por parte de los inspectores del Servicio de Minas para tratar de arrojar luz sobre este fatídico accidente en un lugar en el que, en teoría, la empresa Blue Solving únicamente tenía permiso para retirar material y chatarra, pero en ningún caso para extraer carbón.

Si bien tras la primera inspección ocular horas después de la tragedia la consejera ya habló de «indicios de irregularidades» y dejó caer que la actividad que desarrollaba la empresa «no se ajustaba al permiso que tenía»; la segunda inspección realizada el martes, 8 de abril, parece no dejar lugar a dudas. Según desveló la consejera, en el piso tercero se localizaron dos huecos posteados: el primero con una longitud de 18,2 metros y el segundo de 24,6 metros, de una altura aproximada de unos 25-30 metros, y unos 0,80 metros de anchura. Se trata de una primera estimación visual realizada desde la galería ya que, explicó la consejera, las condiciones de seguridad aún no han permitido a los técnicos acceder a los mismos. Eso sí, Díaz aseguró que estos huecos dejan en evidencia unas «condiciones de trabajo que ni en el peor de los chamizos que ella -ingeniera de Minas- haya podido imaginar». De ahí que fuera especialmente contundente en relación a la responsabilidad penal de la empresa y advirtiera de que «si estos indicios de extracción irregular de carbón se consolidan en las próximas investigaciones, exigiremos que Blue Solving asuma todas, todas las responsabilidades que le correspondan, con toda la fuerza de la ley». «No hay consuelo posible para las familias, pero habrá justicia. Y también creo importante estar a la altura de lo que esperan de nosotros las familias de los fallecidos. Y también los heridos, a quienes además debemos dar el acompañamiento necesario para que puedan contar su verdad. Su verdad. Ese es mi compromiso como consejera del Gobierno de Asturias y nos les quede duda alguna de que voy a cumplirlo. Me dejaré la piel y el alma para que se sepa toda la verdad», dijo en su alegato final.