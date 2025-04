Chamorro pide «calma, prudencia y respeto al secreto» de las diligencias del accidente minero

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, ha pedido hoy «sosiego, calma, prudencia y respeto a las decisiones de ... la jueza y a las diligencias» penales que lleva a cabo el juzgado de Cangas del Narcea para esclarecer los hechos del accidente minero de Cerredo . Chamorro ha insistido en todas esas cuestiones, especialmente en una, la necesidad de que las diligencias se mantengan en secreto y sean solo comunicadas a la partes y a la Fiscalía, de la que, dijo, hay «absoluta necesidad de que el Ministerio Fiscal colabore, como así está siendo».

Chamorro ha explicado ante los medios de comunicación que el informe que debe realizar ahora la Policía Judicial, asesorada por otros organismos a los que ha solicitado colaboración para la inspección de la mina, tardará «no menos de tres o cuatro semanas». «En este tipo de accidentes lo primero es el atestado, y no es lo mismo uno de un robo con fuerza que un accidente con cinco fallecidos», ha explicado, con la absoluta certeza de que el informe será todo lo exhaustivo que se requiere.

Chamorro ha recordado que él mismo ha solicitado a la jueza de Cangas un informe sobre «la necesidad de adoptar medidas de refuerzo». Asegura que el TSJA está a la espera del informe y que «no hay ninguna otra petición por parte de nadie».

Una vez que el juzgado reciba el informe de la Policía Judicial será el momento de proseguir con las diligencias, «que yo no sé cuáles son. He hablado con la jueza pero solo solo de los medios de los que dispone el juzgado, no de ninguna otra cosa», ha insistido Chamorro.

Fue el martes cuando el presidente del TSJA dictó un acuerdo por el que se requiere dicho informe de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea y de la letrada de la Administración de Justicia de dicho juzgado, sobre la incidencia en el despacho de asuntos ordinarios del Juzgado y de las diligencias penales abiertas por el siniestro minero.

