Ninguno de los supervivientes declarará finalmente en la comisión de investigación del caso Cerredo

Ana Moriyón Oviedo Martes, 1 de julio 2025, 13:18

Ninguno de los cuatro mineros que resultaron heridos el pasado 31 de marzo en la explosión de la mina de Cerredo -en la que ... perdieron la vida cinco trabajadores- comparecerán finalmente en la comisión de investigación parlamentaria puesta en marcha en la Junta General. Aunque inicialmente uno de ellos había comunicado su intención de responder en el Parlamento asturiano a las preguntas de los diputados sobre lo ocurrido en aquella trágica jornada y sobre las condiciones de trabajo y tipo de labores que se llevaban a cabo en esta explotación minera emplazada en Degaña, finalmente ha declinado esta posibilidad por recomendación de su letrado al estar el asunto judicializado. Otros dos supervivientes habían descartado comparecer desde el primer momento y el cuarto, que pidió más días para valorando, tampoco lo hará. De este modo, y teniendo en cuenta que la comisión de la investigación había decidido no obligar a ninguno de los supervivientes a enfrentarse a este trance en contra de su voluntad, no serán convocados para que no suponga una obligación legal para ellos acudir a la Junta.

Las comparecencias, tal y como se había acordado ya la semana pasada, comenzarán el próximo 28 de julio y arrancarán con el bloque de la Administración autonómica. Teniendo en cuenta el parón del mes de agosto, únicamente se podrán celebrar en julio cuatro sesiones (28, 29, 30 y 31 de julio) a un ritmo de tres intervinientes al día (dos por la mañana y uno por la tarde), de forma que comparecerán en julio un total de doce personas. El resto de las más de 80 comparecencias previstas continuarán en septiembre y muy probablemente también durante el mes de octubre. El cronograma aún no está elaborado pero sí se han fijado unos criterios generales según los cuales los primeros en ser escuchados e interrogados por sus señorías serán los representantes de la Administración autonómica (bloque en el que se incluye a los tres últimos consejeros de Industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández; además de otros muchos cargos intermedios y funcionarios). En segundo lugar serán llamados a comparecer los miembros del resto de Administraciones (estatal y locales) para, a continuación, escuchar a los componentes de la comisión de investigación minera, la Brigada de Salvamento, expertos, trabajadores y, como último bloque, los directores facultativos y administradores de la empresa. Este martes se concretó, además, que se fijará en cada bloque un orden de menor a mayor responsabilidad (funcionarios, coordinadores, jefes de sección, jefes de servicio, directores generales, viceconsejeros y por último consejeros) y, más concretamente, que durante las cuatro jornadas de comparecencias previstas para este mes de julio se escuchará al bloque relacionado con los agentes del medio natural.

