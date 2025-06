De la ministra Sara Aagesen a la exconsejera Belarmina Díaz: las personas citadas a declarar en la comisión de Cerredo

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, recibirá una citación para comparecer en la comisión de Cerredo puesta en marcha ... por la Junta General del Principado. La que pretende analizar qué ocurrió el 31 de marzo pasado en la mina de Cerredo, en Degaña, cuando una explosión de grisú mató a cinco mineros y causó heridas a otros cuatro. A la misma por la que tendrán que pasar los tres últimos consejeros socialistas del ramo, es decir, Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. También lo harán los empresarios mineros Victorino Alonso y los propietarios de las empresas Blue Solving y Combayl, titulares en diferentes momentos de la mina siniestrada. Y a la que, sin embargo, no lo harán ni Adrián Barbón ni Alejandro Calvo o Marcelino Marcos. Tampoco Teresa Ribera. La unanimidad que hubo para los siete primeros nombres saltó por los aires para los cuatro últimos. «La izquierda ha aplicado el rodillo», dijeron los portavoces del PP, Rafael Alonso, y de Vox, Gonzalo Centeno, molestos al no lograr que «ni el presidente del Principado, ni dos de sus consejeros con competencias en montes, uno, antes; el otro, ahora, ni la que fue ministra del ramo tengan que comparecer».

«Acabamos de salir de una comisión en la que se acaba de poner de manifiesto el empeño de la izquierda de proteger tanto a Barbón como los actuales consejeros, una forma de tratar de proteger a aquellas personas que, también, podrían contribuir a aclarar algo», explicó Rafael Alonso. Eso sí, reconoció que sí salió adelante su propuesta «de Sara Aagesen, aunque con el voto en contra de parte de la izquierda». Una presencia no obligatoria para la ministra, pero que el diputado del PP ve lógico «tanto por sus declaraciones en el Senado«, cuando anunció que, días antes del accidente mortal había advertido al Principado de que se estaba sacando carbón de forma ilegal. «Entendemos que algo habrá hablado con Barbón, por eso pedíamos la presidencia del presidente», explicó Alonso.

En su opinión, «la izquierda aplicó el rodillo para proteger al Gobierno», y puso como contrapunto la actuación del PP. «Están convocados dos alcaldes del PP, que no creemos que tengan relación, pero ya hemos anunciado que votaremos a favor de todas las peticiones de comparecencia que habían formulado los distintos grupos. Nos parece una forma de transparencia y de aclarar la verdad». Cree él que «ese debería ser el objetivo de esta comisión». Tampoco le gustó que no se haya aprobado la comparecencia de Alejandro Calvo y Marcelino Marcos, consejeros que tuvieron, el primero, y tienen, el segundo, en materia de montes, «curiosamente, han aprobado la competencia de Borja Sánchez, que, claro, nos dirá que llegó después de que ocurrió todo esto».

En parecidos términos se pronunció Gonzalo Centeno. El diputado de Vox explicó que en esta, la tercera reunión de la comisión de Cerredo, «la segunda para decidir cuestiones formales», no hubo «nada nuevo bajo el sol». Lo dice porque «en cuanto se ha discutido algo de tema político, la izquierda, en bloque, y la presidenta de la comisión, dando bandazos según le venga», en referencia a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. «Han quedado excluidos tanto Adrián Barbón como sus dos consejeros que, en el momento de los hechos, tenían competencias claras en la materia. Y, además, han excluido a Teresa Ribera que, a través de su ministerio era la que otorgaba las subvenciones». Entiende él que «a la izquierda le estorba esta comisión, van a torpedear la presencia de algún cargo político con relevancia para que pase todo lo más rápido posible».

Tampoco le gustó la decisión a Adrián Pumares. El portavoz de Foro cree que «la izquierda ha vuelto a las andadas» y que «no se entiende muy bien porqué proteger a determinados cargos, como a Teresa Ribera, Adrián Barbón o a sus consejeros Calvo y Marcos». En su opinión, los cuatro «tienen mucho que aportar, y no, por ejemplo, el alcalde de Cangas del Narcea, que ha sido llamado a declarar, cuando no tiene competencias en la materia». A Pumares le preocupa «que la izquierda, sobre todo el PSOE y Convocatoria busquen anteponer los intereses políticos y partidistas». Defiende que «la comisión ayude a esclarecer lo acontecido y las posibles negligencias de la Administración».

Se llamará a 92 personas de las 97 propuestas

Completamente diferente fue la visión de la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé. La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias cree que «hubo buen clima, somos capaces de hablar con sosiego y limando las discrepancias». Explicó que no se votó el listado total de comparecientes «por cuestiones de forma», por ejemplo «falta el apellido de la persona que envió el correo en el que alertaba de ilegalidades en la mina», y se ha decidido «llamar por teléfono a los heridos para hablar con ellos antes de que reciban una citación formal a la comisión».

Respecto a la exclusión de Barbón y Ribera, Tomé explicó que «decayó esa petición», pero dejó claro que «si en el proceso se ve que son necesarias más comparecencias, se hará». Por ese motivo, insistió en que «el ambiente es bueno» y cree importante señalar «hemos sido unánimes en la decisión en que no se va a vetar ninguna comparecencia que se ajuste al marco temporal y al objeto de la comisión. Cuanta más gente pueda comparecer para aportar luz, mejor». Entre ellos, los supervivientes al accidente. Tanto los cuatro mineros que resultaron heridos, como los dos compañeros que salieron ilesos. «Se les llamará antes, para que no se enteren de la petición por una notificación oficial».

En similares términos se manifestó Jacinto Braña. El portavoz del PSOE dejó claro que «nuestro interés en la comisión es que sea útil y no dilatar con comparecencias que no vayan a aportar nada al objeto: ver qué pasó, cómo podemos mejorar y que no se vuelva a repetir lo sucedido». Delia Campomanes destaca el amplio consenso y avanza que el objetivo es comenzar en julio los trabajos de investigación

Por su parte, la diputada de IU Convocatoria por Asturies y vicepresidenta de la comisión, Delia Campomanes, destacó el alto grado de consenso en lo referido a las comparecientes: «De 97 solicitudes, se aprobaron 92: creo que hay un amplio consenso». En cualquier caso, sí que quedan algunos por requerir, a la espera de la subsanación de algunos formalismos.

No comparte ella la cita a Sara Aagesen, como presidenta del Instituto de Transición Justa. «La petición de comparecencia era innecesaria, toda vez que a están llamadas da declarar la directora y la ex directora de esta entidad, que son precisamente las que más información pueden aportar, dado el carácter ejecutivo de sus cargos», explicó Campomanes.