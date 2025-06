Las comparecencias de la comisión de Cerredo comenzarán el 28 de julio

Las comparecencias de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente en la mina de Cerredo en el que murieron cinco trabajadores comenzarán, tal ... y como se ha había anunciado, en el mes de julio. No obstante, será apenas una primera toma de contacto hasta pasado el verano ya que la ronda de entrevistas arrancará el 28 de julio. Entre el 28 y el 31 de julio, ambos inclusivos, se prevé que comparezcan doce personas (tres por día) de las más de 80 que finalmente serán llamadas a declarar. El grueso de los intervinientes, por lo tanto, se someterán a las preguntas de los diputados en septiembre y, según calcula la presidenta de la Mesa de Comisión, Covadonga Tomé, las entrevistas se prolongarán al menos durante el mes de octubre.

La confección del cronograma exacto corresponde ahora a la Mesa de la Cámara, pero se hará siguiendo un orden acordado este jueves en la comisión según el cual los primeros en asistir a la comisión serán los miembros del Gobierno autonómico (bloque en el que se incluye a los tres últimos consejeros de Industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández), luego los miembros del resto de Administraciones (estatal y locales), miembros de la comisión minera, expertos, trabajadores y, como último bloque, los directores facultativos y administradores de la empresa. La Mesa de la Comisión ya tiene confirmada la comparecencia de uno de los heridos, Abel García, mientras otro ha mostrado sus dudas y los otros dos han optado por no participar. Aunque la comparecencia en estas comisiones es obligatoria, los grupos parlamentarios acordaron no forzar la asistencia de ningún trabajador contra su voluntad. Y, bajo esa misma premisa, también se está a la espera de la decisión que adopten dos trabajadores que resultaron ilesos. La lista exacta no está cerrada, además, porque queda pendiente de incorporar a las personas de la Brigada de Salvamento Minero que participaron en las labores de rescate.

Sobre este asunto, el diputado popular Rafael Alonso, mostró su malestar por la falta de colaboración de la empresa Hunosa por no haber facilitado al Gobierno regional la relación de personas, según recoge la respuesta de la Administración autonómica. Segun la versión de la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, el Gobierno únicamente habría informado de que no dispone de esa información y que corresponde a Hunosa facilitarlo, por lo que se ha procedido a solicitarla formalmente. En cualquier caso, para el PP los trabajos de la comisión se están adoptado de manera «precipitada» ya que teme que no se facilite toda la documentación en los plazos previstos y no se pueda analizar con detalle antes de iniciar la ronda de entrevistas.