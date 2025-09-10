«La actuación de la UME durante los incendios fue muy rápida y contundente»

El coronel Juan Luis González Martín (Zamora, 1966) pondrá fin a seis años como delegado de Defensa en Asturias este jueves. Será sustituido por el ... también coronel Jesús Moreno. Uno de los logros más importantes que alcanzó durante su paso por la Delegación de Defensa fue la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo y en Gijón el año pasado, un hito en su carrera profesional, que «nunca olvidará». Tiene una amplia experiencia profesional y ha participado en diversas misiones internacionales en Bosnia, en Albania, en Irak y en Afganistán.

–Han sido seis años como Delegado de Defensa en Asturias, ¿qué recuerdos se lleva de todos estos años?

–El primer momento que no olvidaré fue cuando desgraciadamente llegó el COVID. Es un recuerdo amargo porque, por un lado, mucha gente falleció y vivimos una situación muy dura en toda España, pero por otra parte hubo un acercamiento muy grande por parte de las Fuerzas Armadas a la población. Y el otro recuerdo que me llevo es uno mucho más alegre: el haber visto desfilar a las Fuerzas Armadas en Oviedo y en Gijón el año pasado. Eso para mí ha sido algo histórico, importantísimo, y lo llevaré siempre en el corazón. Podría decir un tercero, que también fue muy importante para mí, que fue la firma del Convenio de la Vega. Fue un hito histórico para la ciudad de Oviedo.

–¿Qué enseñanza le ha dejado este trabajo?

–Aprendí mucho. Pero, lo más importante fue el haber sido testigo de la apertura de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil, que nos permitió ofrecer el mejor servicio posible a todos los asturianos y a su vez recibir el cariño de nuestra población, de la población civil del país.

–Hemos vivido incendios forestales durante todo el mes de agosto. En Asturias la actuación de la UME ha sido esencial. ¿Cómo la valora?

–Es una unidad relativamente joven, pero que ha sido imprescindible para la actuación en cualquier tipo de catástrofe, ya sea natural o no, sobre todo, por su rapidez de intervención y por su gran disponibilidad, que es algo muy propio de las Fuerzas Armadas. Y porque además, en el tema de los incendios, la forma de actuar es muy parecida a como se planea una operación militar. No cabe duda de que las comunidades autónomas ya cuentan con unos servicios contra incendios muy desarrollados, pero la UME lo que hace es apoyar estos servicios y complementarlos, sobre todo, cuando desbordan sus capacidades. Y lo ha hecho de una forma muy contundente, muy rápida, con buenos medios y con un conocimiento técnico muy elevado.

–Sobre el futuro de la Fábrica de Armas de Trubia, ¿cuál es su apreciación al respecto?

–Tiene un futuro bastante asegurado, ya que, tiene contratos no sólo propios, sino también con países extranjeros. Tal y como está la situación geopolítica, lo lógico es que siga manteniendo una carga de trabajo importante, ya sea con contratos extranjeros o con contratos nacionales. El futuro yo creo que está asegurado en los tiempos que corren.

–Y hablando del futuro...¿Los jóvenes asturianos muestran interés en las Fuerzas Armadas?

–Por la situación geopolítica mundial la población civil ya es más consciente de la importancia de la seguridad, no sólo en cuanto a la inversión en defensa, sino en la seguridad y en la defensa de cada nación. Y ese es un sentimiento que lógicamente no se consigue de un día para otro. Necesita tiempo y necesita también ir de la mano de la educación. Asturias es una región que busca salida profesional en las Fuerzas Armadas. En términos relativos más que antes, aunque sea una comunidad autónoma que cuenta con muchas opciones de trabajo, pero aquí siempre hay vocación por el mundo militar.

–¿Usted cree que el servicio militar debería volver a ser obligatorio?

–Eso depende mucho de la situación de España. De momento, tenemos las Fuerzas Armadas bastante bien dimensionadas en todo el territorio, pero no cabe duda de que si la situación cambiará o la sociedad del momento lo necesitara, pues es un paso que se puede dar. Igual que se ha dado en otros países europeos. El servicio militar cumple una labor importantísima social y de cohesión nacional, que todos conocemos y que creo que todo el que estuvo en servicio militar la sabe valorar.

–¿Cómo valora el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en España en comparación a otros países de Europa?

–Las Fuerzas Armadas españolas están al máximo nivel en preparación. Podemos superar a la mayoría de las de otros países de Europa. Tenemos los cuadros de mando magníficamente preparados, que hacen que la tropa también esté perfectamente instruida. Somos muy flexibles, cosa que es muy importante en las operaciones militares, y esa flexibilidad, esa adaptación que tenemos los españoles no la tienen otros países. Y luego tenemos una simpatía especial, una empatía que hace que en todos los escenarios donde nos desplegamos, recojamos precisamente la simpatía de la población. Eso es algo que lo llevamos en nuestra genética y que, sobre todo, explica nuestras glorias pasadas al otro lado del océano.

–¿Cree que el gasto que se hace en defensa es suficiente?

–La situación geopolítica o estratégica actual a nivel mundial nos obliga a incrementar el presupuesto de defensa para que en los países europeos podamos afrontar una defensa común independiente de otras potencias. Lo más importante de esto es que, precisamente, Asturias puede salir muy beneficiada por la industria de la defensa, que cada vez está más consolidada.