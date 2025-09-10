El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El delegado de Defensa en Asturias, Juan Luis González Martín, en Oviedo. Mario Rojas
Juan Luis González Martín. Delegado de Defensa en Asturias

«La actuación de la UME durante los incendios fue muy rápida y contundente»

«Me llevo la satisfacción de haber visto el año pasado desfilar a las Fuerzas Armadas en Oviedo y en Gijón»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:27

El coronel Juan Luis González Martín (Zamora, 1966) pondrá fin a seis años como delegado de Defensa en Asturias este jueves. Será sustituido por el ... también coronel Jesús Moreno. Uno de los logros más importantes que alcanzó durante su paso por la Delegación de Defensa fue la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo y en Gijón el año pasado, un hito en su carrera profesional, que «nunca olvidará». Tiene una amplia experiencia profesional y ha participado en diversas misiones internacionales en Bosnia, en Albania, en Irak y en Afganistán.

