Barbón, Revilla y Urkullu, con González Vara en el recuerdo

Hubo quienes a finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, en plena construcción del Estado de las Autonomías, soñaban con ... una comunidad autónoma cantábrica que englobase a Asturias y Cantabria. Incluso, hasta hubo quienes, rozando el buenismo en política, llegaron a pensar en la posibilidad de que toda la costa norte española se constituyese en una comunidad que contrapesase el poder que iban a tener autonomías de tanto calado socioeconómico como Cataluña, Madrid, Valencia o, incluso, Andalucía. No pudo ser.

Pero ello no es hoy obstáculo para que la relación entre los responsables políticos de estas cuatro regiones sea fluido y, en algunos casos, de fuerte amistad, al punto de que el asturiano Adrián Barbón y el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla se califícan de forma recíproca como 'hermanos'. Y esa relación ha trascendido la obligada por la actividad política, como demostraron ambos, y el exlehendakari Íñigo Urkullu, reuniéndose el pasado domingo en San Vicente de la Barquera para disfrutar de un encuentro de eso, de amigos.

Barbón, Revilla y Urkullo, en el exterior de la Ostrería de San Vicente. E. C.

En la Ostrería de San Vicente, ubicada en una punta batida por el mar Cantábrico, notablemente enfurecido el pasado domingo, Barbón, Revilla y Urkullu departieron largo y tendido de diversos temas, repasaron sus vivencias y tuvieron un largo y cariñoso recuerdo de la relación de cada uno de ellos con el expresidente extremeño Guillermo González Vara, fallecido precisamente el pasado domingo.