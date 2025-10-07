El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Fernández Vara, abrazado a sus tres nietos en un mensaje de agradecimiento difundido por la familia. R. H.

La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido

A través de las redes sociales del expresidente, difunden un mensaje ilustrado con una fotografía del expresidente con sus nietos

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 15:14

Comenta

La familia de Guillermo Fernández Vara ha querido dar las gracias el día después de su entierro por todas las muestras cariño recibidas desde que se conoció su fallecimiento en la madrugada del domingo.

En un mensaje difundido a través del perfil del expresidente en sus redes sociales, han escrito: «En nombre de toda su familia y sus seres más queridos, GRACIAS de corazón por las imborrables muestras de cariño recibidas estos días».

Y añaden: «Guillermo se fue lleno de felicidad. Ahora seguirá viviendo dentro de cada uno de nosotros«.

Acompañan estas líneas con una sonriente foto familiar del expresidente, en la que aparece abrazado a sus tres nietos.

Desde que el político oliventino falleciera el día 5 cuando estaba a punto de cumplir los 67 años, Extremadura ha expresado de forma masiva su agradecimiento al político socialista, que fue presidente durante tres legislaturas y, antes, consejero de Sanidad. Las muestras de cariño y respeto a su figura también han llegado desde todo el país. Los Reyes Felipe VI y Letizia fueron de los primeros en hacer llegar sus condolencias.

Las redes sociales se han llenado de condolencias e incluso de fotografías de muchos extremeños que han querido recordar imágenes con él como un último adiós.

Y añaden: «Guillermo se fue lleno de felicidad. Ahora seguirá viviendo dentro de cada uno de nosotros».

Acompañan estas líneas con una sonriente foto familiar del expresidente, en la que aparece abrazado a sus tres nietos.

Desde que el político oliventino falleciera el día 5 cuando estaba a punto de cumplir los 67 años, Extremadura ha expresado de forma masiva su agradecimiento al político socialista, que fue presidente durante tres legislaturas y, antes, consejero de Sanidad. Las muestras de cariño y respeto a su figura también han llegado desde todo el país. Los Reyes Felipe VI y Letizia fueron de los primeros en hacer llegar sus condolencias, según informa Hoy.

Las redes sociales se han llenado de condolencias e incluso de fotografías de muchos extremeños que han querido recordar imágenes con él como un último adiós.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  3. 3 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  4. 4 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  5. 5 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  6. 6 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  7. 7 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  8. 8

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  9. 9

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  10. 10

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido

La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido