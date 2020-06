Adrián Barbón pide a la Policía que actúe contra el «relajamiento social» Policía en un control a la entrada de Oviedo. Advierte de que desmontar el hospital del recinto ferial no implica que se autorice la celebración de la Feria de Muestras en Gijón ANA MORIYÓN OVIEDO. Viernes, 26 junio 2020, 03:58

Adrián Barbón no se cansa de apelar a la responsabilidad individual para luchar contra el coronavirus y de incidir en la importancia de cumplir con las medidas de protección, higiene y distanciamiento social impuestas para evitar contagios. Pero ayer dijo además estar «francamente preocupado» por algunas imágenes de «relajamiento social» vistas en los últimos días en Asturias y reclamó a la Delegación del Gobierno y a la Federación Asturiana de Concejos, con competencias sobre Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales, un mayor control del cumplimiento de las normas de prevención. «La crisis no ha pasado. Están surgiendo rebrotes en toda España y Asturias seguramente no va a ser la excepción», alertó el presidente autonómico, quien advirtió también sobre la posibilidad de que ante una situación incontrolada se ordene un nuevo confinamiento. Para evitar este posible escenario, el jefe del Ejecutivo no dudó en pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúen para hacer cumplir la nueva normativa en materia de prevención con el objeto de evitar rebrotes.

La propia delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, compartió con el presidente asturiano esta preocupación por los «comportamientos irresponsables» que se han visto en Asturias en las últimas semanas y el hecho de que la gente «tienda a relajarse» ya que, recordó en una entrevista en Onda Cero, «el virus está ahí». Por este motivo, aunque hasta ahora se haya dado un plazo prudencial para que la población se adapte a la nueva legislación en materia de prevención, Losa anunció que comenzarán a adoptarse medidas para controlar tanto el uso de la mascarilla como el distanciamiento social.

«La gente tiene que mentalizarse porque si no, lo que hará la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local es intervenir, porque su obligación es hacer cumplir las leyes», advirtió. De hecho, explicó que está previsto que se ponga en marcha un operativo para aplicar la normativa «con todo rigor a partir de este fin de semana».

Adrián Barbón recordó en este sentido que la «nueva normalidad» no implica «normalidad» y advirtió de que la celebración de cualquier tipo de actividad este verano que pueda suponer un riesgo sanitario por la aglomeración de gente requerirá de un plan de contingencia que será analizado por el comité de coordinación constituido en Asturias para abordar la desescalada. Un ente en el que participan tanto el Gobierno del Principado como la Delegación del Gobierno y la Federación Asturiana de Concejos que será el encargado de evaluar el riesgo y «tomar medidas claras y rotundas» para autorizar, o no, cualquier tipo de actividad.

El jefe del Ejecutivo puso como ejemplo la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) que, cada mes de agosto desde hace más de seis décadas, se celebra en Gijón. Barbón advirtió de que, si bien el hospital de campaña habilitado en el pabellón central de este recinto podría desmontarse próximamente, «eso no quiere decir que se autorice la celebración de la feria» ya que, dijo, será necesario un plan de contingencia que recoja cómo se va a garantizar la seguridad de los asistentes. Barbón agradeció, de hecho, el gesto de las asociaciones y comisiones de festejos que ya han anunciando la suspensión de sus fiestas ante el peligro de rebrotes.