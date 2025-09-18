Aena incluye el aparcamiento en altura del aeropuerto de Asturias en su plan de inversiones El Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 incluye la ampliación de la sala de embarque internacional y la renovación del pavimento de la pista

No habrá ampliación de la pista, sólo un recrecido –es decir, reposición de pavimento–, pero sí se prevé construir el esperado aparcamiento en altura en el aeropuerto de Asturias. Y así lo recoge el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, la hoja de ruta de inversiones que Aena tiene previsto acometer en los aeropuertos españoles en ese quinquenio y que ayer fue presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de un plan de mejores que contempla el mayor volumen de inversiones de la historia, con 12.888 millones de euros, con el fin de que estas instalaciones puedan «adaptarse al crecimiento de la demanda» y seguir su proceso de modernización.

En la terminal asturiana se ha incluido en el DORA un paquete de actuaciones para adaptar el aeropuerto de Santiago del Monte a nuevas necesidades derivadas del aumento de viajeros experimentado en los últimos años. Así, el plan de inversiones contempla una actuación que permitiría dar solución a uno de los problemas de la terminal asturiana: el insuficiente número de plazas de aparcamiento.

El aumento de tráficos aeroportuarios derivados del incremento de rutas ha dejado obsoleto el actual aparcamiento, con un número de plazas –771– escaso para atender la demanda. Una de las soluciones que desde Aena se aporta es la construcción de un nuevo aparcamiento. Y así lo recoge el DORA, con la novedad de que esta infraestructura será en altura.

Esta idea ya fue estudiada en 2007 por Aena. La empresa pública que gestiona los 46 aeropuertos de España y dos helipuertos, plenteaba un proyecto de construcción de un edificio de tres plantas, dos sobre el actual aparcamiento en superficie, con capacidad para 2.000 vehículos. En 2012, en plena crisis económica y turística, renunció a la idea. Ahora la recupera. Desde Aena no se han ofrecido más datos sobre esta actuación, puesto que el DORA «se empieza a tramitar ahora y hay proyectos que no se han redactado aún».

También se recoge en el nuevo plan de inversiones de Aena el recrecido de la pista. Esta actuación, como aclaran desde la propia empresa, no supone una ampliación de la misma, sino una «regeneración del pavimento».

La tercera obra prevista, algunas de ellas ya en ejecución, están encaminadas a la mejora de procesos y calidad en la terminal. De esta forma, se prevé la ampliación de la sala de embarque internacional, la renovación de elementos electromecánicos y mejoras en el sistema de climatización.

El DORA presentado ayer contempla inversiones en la red de aeropuertos españoles por una cuantía de 12.888 millones. Son casi cinco veces más que los destinados en el plan anterior, según anunció ayer Pedro Sánchez desde el aeropuerto de Alicante. En el mismo acto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que este plan de inversiones permitirá a España seguir manteniendo las tarifas aeroportuarias «más competitivas de Europa».

Las inversiones llegarán «a todos los aeropuertos», pero aún no se han detallado los desembolsos en cada uno. En el de Madrid-Barajas sí se ha concretado, porque algunas de las obras ya están en marcha, que la inversión alcanzará los 4.000 millones y en el de Barcelona-El Prat se conoció hace unas semanas que Aena invertirá unos 3.200 millones para su renovación y ampliación.