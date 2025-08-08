El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos vasos de licor. Freepik

Alerta por la presencia de lácteos no declarados en unos licores vendidos en Asturias

El aviso afecta a las personas alergia o intolerancia a los componentes de la leche

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:59

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido este viernes a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche de la presencia de derivados lácteos no incluidos en el etiquetado de bebidas espirituosas de la marca Destileria Das Ideas, según una alerta notificada por las autoridades sanitarias de Galicia.

Los productos afectados son todos los lotes que no lleven la leyenda 'contiene derivados lácteos', o que esta sea ilegible o esté incompleta, de las botellas de 70 cl. 'Crema de Café', 'Crema de Arroz con Leche', 'Crema de Chocolate y Cereza', 'Crema de Licor', 'Crema de Piruleta', 'Crema de Limón', 'Crema de Frutos del Bosque', 'Crema de Fresa Nube', 'Crema de Melocotón y Maracuyá', de la marca Destileria Das Ideas.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los derivados lácteos que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, su consumo no comporta «ningún riesgo».

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alerta por la presencia de lácteos no declarados en unos licores vendidos en Asturias

Alerta por la presencia de lácteos no declarados en unos licores vendidos en Asturias