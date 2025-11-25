Queipo reclama un cambio de ciclo político y presenta las propuestas del PP para Asturias en el Senado El líder del PP critica la gestión de Adrián Barbón y su relación con el Gobierno central durante un encuentro con senadores, donde alertó sobre los retrasos en infraestructuras y defendió una reforma fiscal para impulsar la región

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, intervino esta mañana ante los parlamentarios del grupo parlamentario popular en el Senado para analizar la situación de la región y presentar las políticas que su partido propone para Asturias ante un eventual cambio de ciclo político. Durante su intervención, Queipo criticó la gestión del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, y su relación con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, señalando que Asturias necesita un mayor «altavoz» que denuncie lo que considera un trato desigual hacia la región, destacando el papel de los diputados y senadores asturianos del PP en este sentido.

El dirigente popular puso de relieve diversos problemas que, a su juicio, afectan a la región, entre ellos la redistribución de la deuda «que carga sobre los hombros de los asturianos la deuda derivada de la traición y de años de excesos del independentismo catalán» o que «se ponga de perfil ante los intentos de crear el cupo independentista». También criticó los retrasos en proyectos de infraestructura como los nuevos trenes de cercanías, la autovía del Suroccidente, el vial de Jove, el plan de vías de Gijón, el acceso al puerto de Avilés o el Corredor Atlántico, así como la situación del peaje de la autopista del Huerna, cuya eliminación depende, según Queipo, del Gobierno central «por mucho que Adrián Barbón trate de desviar la atención». Asimismo, denunció presuntas irregularidades en la gestión de contratos dentro del PSOE de Asturias, que, según indicó, no fueron investigadas por el Ejecutivo autonómico «pese a recibir un correo de la militante socialista Claudia Montes», espetó.

En materia económica y fiscal, Queipo alertó sobre la evolución de Asturias en los últimos años, citando la pérdida de población, la baja tasa de actividad, la elevada tasa de paro juvenil y la reducción del número de autónomos. Ante esta situación, presentó la propuesta fiscal del PP en la región, que contempla la reducción del IRPF «para todos los asturianos», la supresión de Sucesiones y Donaciones, la disminución de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio y del recargo del IAE.

Queipo defendió que un cambio en la gestión autonómica, junto con un Gobierno central encabezado por el líder popular Alberto Núñez Feijóo, serían fundamentales para «devolver el orden y la seriedad a las instituciones del Estado y que sea un aliado no sólo para Asturias, sino para todas las autonomías: un Gobierno libre, enfocado solo en el bienestar de España y en el interés general, y no preso de socios que quieren romper la unidad de nuestro país y comprometer nuestro futuro».