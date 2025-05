Las AMPA se solidarizan con los docentes porque «buscan asegurar un entorno educativo de calidad para nuestros hijos»

Una ola de solidaridad contundente y clara, como pocas veces se ha visto, han demostrado los ciudadanos a favor de la huelga y a favor ... de sus protagonistas: los docentes de sus centros que «buscan asegurar un entorno educativo de calidad para nuestros hijos». Así lo han manifestado a EL COMERCIO diversas AMPA, así como aquellos padres que hoy han decidido secundar la protesta y no enviaron a sus hijos al colegio. «Es una situación compleja para las familias porque como padres que trabajamos todos los días, necesitamos tener a nuestros hijos en el colegio, pero debemos solidarizarnos con sus docentes quienes merecen mejores salarios porque están a la cola de España, y eso no puede seguir siendo así», comentaba en Villaviciosa Héctor Villanueva.

Cerca de él se encontraba Laura García, con su hija Carla y con su hijo Miguel, de 11 y 9 años respectivamente. «Creo que la mayoría de las reivindicaciones que exigen los profesores, los padres y madres podemos entenderlas si nos ponemos en sus zapatos. Esto no se trata de una huelga más, es el reflejo del cansancio por arrastrar problemas que vienen afectándoles desde hace mucho tiempo. Lo menos que podemos hacer es solidarizarnos. No puede ser que los docentes cada día vean más afectados sus derechos y sus condiciones laborales», subrayó García.

Así también, Mónica Naredo piensa que aunque ella y su marido trabajan y tener a los niños en casa «no es una opción» también entienden que «los docentes necesitan un respiro y necesitan ser escuchados. Si han hecho una huelga es porque no han tenido otra alternativa», precisó.

Las asociaciones de padres y madres (AMPA), entre tanto, ven con buenos ojos el inicio de la huelga, aunque algunas, tienen todavía dudas sobre si este es el camino correcto para exigir cambios. Tal es el caso de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Miguel Virgós. «Sabemos que el 70% de los centros apoya la huelga y siempre hemos apoyado a los sindicatos y a los docentes. Lo seguiremos haciendo. Sin embargo, la mayoría de las reivindicaciones que están exigiéndose son reivindicaciones laborales antes que educativas. Por lo tanto, todavía no tenemos muy claro de que esta huelga sea el camino adecuado», comentó Gema Valdés, presidenta de la FAPA.

Por su parte, El AMPA del CP La Canal de Luanco ha mostrado su apoyo a las demandas de sus docentes, puntualizando que las reivindicaciones «no solo afectan las condiciones laborales de los maestros, sino que buscan asegurar un entorno educativo de calidad para todos los alumnos», explicaron.

El AMPA Baudillo ha destacado, por otro lado, su «apoyo a los docentes en la huelga convocada en defensa de la educación pública. El profesorado reclama mejoras en la atención a la diversidad, los recursos para los centros, la cobertura de bajas y una negociación real con la Administración, cuestiones fundamentales para garantizar la calidad educativa de nuestros hijos e hijas», dijeron.

«Nos están dejando una educación pública de muy mala calidad»

Igualmente, han mostrado su respaldo las AMPA de los colegios Montevil y Severo Ochoa, así como la Asociación de Familias del Colegio Miguel Cervantes de Gijón (AFA). «No sólo estamos ante una vulnerabilidad de los derechos y una imposición unilateral por parte de la Consejería, si no ante la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las familias ante las continuas situaciones intolerables en la educación de nuestros hijos», subrayaron desde la AFA.

Añaden que «no se trata sólo de una protesta por la desaparición de la jornada reducida, si no por una serie de medidas que nos están dejando una educación pública de muy mala calidad. No es solo la lucha de los docentes, es la lucha de toda la comunidad educativa que está harta de ver como la educación no es lo que nos quieren vender o lo que solo plasman sobre el papel», zanjaron.