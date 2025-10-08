Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas La Guardia Civil halló su coche estacionado en Viodo y su mochila en la cueva de un acantilado. Sus familiares denunciaron su desaparición en Ujo el pasado sábado

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:26 | Actualizado 17:53h. Compartir

Amplio despliegue de los servicios de emergencia para localizar a una vecina de Ujo de 33 años desaparecida el sábado 4 de octubre y cuyo coche fue localizado hoy miércoles por la Guardia Civil en las inmediaciones del Cabo Peñas.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación desde hace cinco días, después de que los familiares de la mujer interpusiesen una denuncia explicando que faltaba de su domicilio y no podían contactar con ella. A las 2 de la tarde de hoy miércoles, los efectivos del servicio aéreo de la Benemérita avistaban desde el helicóptero el vehículo de la desaparecida, estacionado en Viodo, Gozón, en una zona muy próxima al Cabo Peñas. Se trasladó entonces hasta el lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana de Luanco y otra del Seprona de Avilés.

Los agentes, en un reconocimiento de la zona, hallaron en una cueva de los acantilados la mochila de la mujer. Llevaba en el interior las llaves del coche, el teléfono móvil y documentación. En ese mismo momento se establecía un amplio despliegue de la Guardia Civil, conformado bajo la dirección del capitán jefe de la Compañía de Avilés. Interviene el helicóptero, efectivos de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas, especialistas de montaña de Mieres, con perro de búsqueda de personas y dron, y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas).

Están realizando también labores de apoyo los bomberos del 112 y Salvamento Marítimo.