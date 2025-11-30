El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Confinados los vecinos de un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión

Qué es el anhídrido acético

Es altamente corrosivo irritante e inflamable y se utiliza para la fabricación de plásticos, fármacos, tinturas, perfumes, explosivos y la aspirina

J. L. R.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

El anhídrido acético (Ac2O),es uno de los anhídridos carboxílicos más simples. Es un reactivo muy utilizado en síntesis orgánica y se presenta en forma de líquido incoloro que huele muy fuerte a vinagre.

Además, es altamente corrosivo irritante e inflamable y se utiliza para la fabricación de plásticos, fármacos, tinturas, perfumes, explosivos y la aspirina.

Respirar anhídrido acético puede irritar la nariz, la garganta y la boca. En contacto con la piel produce irritación, quemaduras y puede causar daño ocular. Por encima de 49°C pueden formarse mezclas explosivas por la mezcla de vapor y aire.

La inhalación puede provocar disnea, dolor de pecho pleurítico, edema pulmonar, hipoxemia, broncoespasmos, neumonitis, traqueobronquitis y anormalidades persistentes en la función pulmonar. La inhalación puede producir disnea, dolor de pecho pleurítico, edema en las vías respiratorias superiores, edema pulmonar, hipoxemia, broncoespasmos, neumonitis, traqueobronquitis y anormalidades persistentes en la función pulmonar.

El colapso cardiovascular puede desarrollarse rápidamente después de envenenamientos graves. La exposición en los ojos puede provocar dolor, hinchazón, erosión corneal y ceguera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  3. 3 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  7. 7

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  8. 8 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  9. 9 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  10. 10 Más de un millar de autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Qué es el anhídrido acético