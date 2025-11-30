Qué es el anhídrido acético Es altamente corrosivo irritante e inflamable y se utiliza para la fabricación de plásticos, fármacos, tinturas, perfumes, explosivos y la aspirina

J. L. R. Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:32 | Actualizado 21:40h. Comenta Compartir

El anhídrido acético (Ac2O),es uno de los anhídridos carboxílicos más simples. Es un reactivo muy utilizado en síntesis orgánica y se presenta en forma de líquido incoloro que huele muy fuerte a vinagre.

Además, es altamente corrosivo irritante e inflamable y se utiliza para la fabricación de plásticos, fármacos, tinturas, perfumes, explosivos y la aspirina.

Respirar anhídrido acético puede irritar la nariz, la garganta y la boca. En contacto con la piel produce irritación, quemaduras y puede causar daño ocular. Por encima de 49°C pueden formarse mezclas explosivas por la mezcla de vapor y aire.

La inhalación puede provocar disnea, dolor de pecho pleurítico, edema pulmonar, hipoxemia, broncoespasmos, neumonitis, traqueobronquitis y anormalidades persistentes en la función pulmonar. La inhalación puede producir disnea, dolor de pecho pleurítico, edema en las vías respiratorias superiores, edema pulmonar, hipoxemia, broncoespasmos, neumonitis, traqueobronquitis y anormalidades persistentes en la función pulmonar.

El colapso cardiovascular puede desarrollarse rápidamente después de envenenamientos graves. La exposición en los ojos puede provocar dolor, hinchazón, erosión corneal y ceguera.