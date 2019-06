El sol anima el adelanto de las rebajas Los clientes entran en uno de los establecimientos en rebajas en la calle Uría de Oviedo. / A. PIÑA Los descuentos en las tiendas y en las grandes superficies no esperaron al 1 de julio | Los consumidores celebran la llegada de los precios especiales y el pequeño comercio sigue reivindicando «un calendario regulado» EVA FANJUL GIJÓN. Sábado, 29 junio 2019, 02:20

El buen tiempo de los últimos días ha impulsado el adelanto de las rebajas de verano en Asturias. Desde hace semanas, los carteles con descuentos especiales proliferan en escaparates de toda la región. Esta circunstancia no representa una gran novedad. En 2012 se aprobó la normativa que puso fin al tradicional calendario de rebajas y permite al comercio ofrecer estos descuentos en cualquier época del año.

Lo que realmente ha sorprendido de este año es que incluso las grandes empresas como el Corte Inglés o Inditex, que se mantenían fieles al tradicional 1 de julio, se hayan sumado al adelanto y luzcan tres días antes de lo previsto los cartelones de descuento en sus establecimientos.

Este hecho, en principio poco trascendente, ha resultado simbólico para algunos que ven en él no solo el fin de una era comercial sino de la clara consecuencia de que «este año el consumo del nacional no ha crecido lo suficiente», asegura Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Para Moreno, este freno en las ventas también se ha notado en Asturias. Además, «del clima, ha influido sobre todo el temor al futuro más inmediato con la incertidumbre que se cierne sobre la industria y la política. La inestabilidad produce retracción del consumo en toda Asturias», concluye.

Ofertas «desvirtuadas»

En este contexto, el pequeño comercio asturiano sigue quejándose de la «presión de la competencia» que les obliga a bajar los precios «antes de tiempo» tras una campaña de primavera verano «muy floja». Ahora, «esperamos paliar un poco la situación pero sin repuntes significativos», la secretaria general de la Federación Asturiana de Comercio, Magdalena Huelga. La campaña de rebajas se encuentra «totalmente desvirtuada, han perdido ese impacto positivo que tenían en el consumidor y esto se nota muchísimo, ya no son lo que eran», incide Huelga.

«Seguiremos presionando para que se recupere el calendario tradicional de rebajas y que sea la ley quien lo marque no un monopolio empresarial», afirma Moreno.

Calles llenas

Más allá de este debate, el ambiente de rebajas se hizo sentir ayer en las principales arterias comerciales de las ciudades asturianas, aunque con diferentes resultados. En Oviedo, aprovechando el calor y el comienzo de las vacaciones, la gente salió a la calle para buscar las mejores ofertas. Por la calle Uría pasea gente de todas las edades entrando y saliendo de las diferentes tiendas. El público llegó a abarrotar la calle, una gran afluencia que en el interior de los comercios obligaba a esperar varios minutos de colas para pagar. «Si es más barato merece la pena», asegura Silvia Álvarez tras realizar varias compras.

Las calles de Gijón también se veían animadas, con un constante tránsito de personas que entraban y salían de los comercios o escudriñaban los escaparates en busca de alguna de ganga. «Aún no he encontrado ningún chollo, yo creo que es porque siembre hay promociones», explica Mercedes Menéndez. Una escena parecida se repetía en Avilés, con las principales vías del centro de la villa llenas de público que no dudaba en visitar las tiendas aunque salía de ellas con pocas bolsas en la mano. «Están bien, pero no te encuentras un descuento de más del 40%, al menos en las cadenas multinacionales y en complementos y decoración», aseguró Aurora Meana.