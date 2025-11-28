El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Cruz Prieto, en el colegio Lorenzo Novo Mier, de Oviedo, donde ha dado clase los últimos 16 años. Alex Piña

40 años de maestra: de un encierro en el Arzobispado a 'pelearse' con la tecnología

María Cruz Prieto es una de las profesoras jubiladas que reciben el homenaje de ANPE

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

Hace 40 años que pisó un aula por primera vez. Fue en el colegio de Otero, el María Balbín, en Oviedo. Desde entonces ha pasado ... por varios colegios, varios cursos, varias asignaturas, varias leyes educativas, infinitos cambios... pero una única pasión, la enseñanza. María Cruz Prieto de La Lama se ha jubilado hace apenas un mes tras eso, tras 40 años a pie de aula. Maestra, casi siempre de Religión, hace ahora balance de una profesión que le «enganchó» aunque los dos últimos cursos, admite, fueran duros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  3. 3 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  4. 4 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  5. 5 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  6. 6 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  7. 7 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  8. 8

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  9. 9

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón
  10. 10

    Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 40 años de maestra: de un encierro en el Arzobispado a 'pelearse' con la tecnología

40 años de maestra: de un encierro en el Arzobispado a &#039;pelearse&#039; con la tecnología