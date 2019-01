El Principado avisa: sin área central, Asturias quedará fuera de un fondo de 90.000 millones de la UE El consejero de Infraestructuras y Ordenación Territorial, Fernando Lastra / HUGO ÁLVAREZ «La advertencia lleva bastante tiempo sobre la mesa», señala Lastra RAMÓN MUÑIZ Gijón Miércoles, 30 enero 2019, 13:27

Día clave en el proyecto para dotar a Asturias de un área central, ente recogido en el propio estatuto de autonomía y cuya función sería reunir a todas las administraciones con competencias en la zona central para que actúen de forma coordinada. El Principado lleva años discutiendo el asunto con los seis alcaldes de los concejos más poblados para perfilar un borrador de convenio que hoy los respectivos plenos municipales someten a votación. En Oviedo PP y Somos han avanzado su intención de vetar el texto, lo que pondría en jaque todo lo avanzando.

En juego están las posibilidades de captar fondos europeos, según recordó esta mañana el consejero de Infraestructuras y Ordenación Territorial, Fernando Lastra: «Entramos en un nuevo periodo financiero en la UE y tendremos que ver cómo nos relacionamos; Europa te atiende si antes resuelves algunas preguntas: ¿cuántos son ustedes y qué proyectos tienen?». Según explicó, «hoy las áreas metropolitanas son el motor de actividad económica; esa pregunta la UE ya la ha hecho y ese mensaje también lo ha emitido: 'júntense, cooperen'». El consejero del Principado recordó que los ciudadanos «trabajan en un sitio, hacen deporte en otro concejo, viven en otro....sin atender a los límites administrativos».

Lastra señaló que «los fondos Feder tienen 90.000 millones para proyectos urbanos metropolitanos; la advertencia lleva bastante tiempo sobre la mesa». Obstaculizar la formación del área central sería «condenar a las ciudadanos y al territorio», afeó.

El consejero confió que en los últimos días IU «pero también Foro y Ciudadanos» habrían hecho propuestas para modificar el borrador de convenio y lograr más respaldo. «Podemos está en una situación muy marginal, la de quien se enreda en una mentira y tiene difícil salir adelante», indicó. Somos y el PP ovetense se oponen al texto aduciendo que pone en cuestión la capitalidad de Oviedo. «Se equivocan quienes ven esto como un reparto de poder, eso es de sumar, de cooperar», insistió Lastra.

Desde el PP su candidtata, Teresa Mallada, ha deslizado que la premura electoral no ayuda al consenso y que una de sus primeras tareas de salir presidenta, sería retomar la cuestión. «No lo comparto, no hay un calendario para esto; llevamos 75 años de discusión y no creo que eso se pueda alterar por algo que pasa cada cuatro años», respondió Lastra. «Tras las elecciones el problema seguiría siendo el mismo».