Arranca el programa de refuerzo de matemáticas en 72 centros En total, colegios e institutos han incorporado 175 docentes para dar cobertura a este programa estatal y al PROA+

Olga Esteban Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 09:54

Lo anunció Pedro Sánchez en enero del año pasado: cinco millones de alumnos en todo el país iban a recibir refuerzo de matemáticas en el colegio. El plan se amplió también a lengua. Finalmente, Asturias ha puesto en marcha esta semana ese proyecto, que llega a 36 colegios y 25 institutos, que fueron seleccionados en función de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica que se realizó hace dos años. Un total de 95 docentes se han incorporado a media jornada a esos centros para compensar las horas que el coordinador del programa tendrá que dedicar a las clases de refuerzo.

La Consejería de Educación ha informado del inicio del programa, que incluye también dos unidades formativas especializadas en los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR). La de refuerzo de la competencia matemática se compone de seis asesorías y la de competencia lectora, de cinco. Por último, el proyecto reserva una partida económica para impartir formación del profesorado, también en los CPR.

Esos 95 docentes forman parte del total de 175 que se han incorporado este curso a los colegios e institutos asturianos para atender los diferentes programas de refuerzo que hay. Porque al de competencia matemática y lectora hay que sumar el PROA+, el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, con una larga trayectoria en los centros de la comunidad, financiado con fondos europeos y cuyo fin último es luchar contra el abandono escolar. El programa, tal y como pedía el Principado, ha ampliado hasta el curso 2027-2028,

Este curso, 80 centros públicos (50 colegios, 15 institutos y 8 colegios rurales agrupados, además de 7 colegios públicos de educación básica)y 10 concertados participan en el PROA. En cada centro se ha destinado un docente a media jornada y se ha cado oportunidad a cada equipo para elegir la especialidad docente más adecuada a sus necesidades.

En total, el Principado ha recibido más de 6,8 millones del Ministerio de Educación para financiar estas iniciativas. Ambos programas llegan principalmente a los centros públicos de Asturias, aunque también participan once concertados en cada programa. En este caso, la intervención se orientará hacia la formación del profesorado y el asesoramiento para aplicar estrategias metodológicas efectivas.