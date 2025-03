«Todavía hay médicos negacionistas del covid persistente y, a quien le toca uno, le hunde, porque lo que hacen es quitarte de en medio»

A María José Pérez octubre de 2020 le cambió la vida. Literalmente. Hasta ese momento, esta vecina de Tudela Veguín, que ahora tiene 53 ... años, había gozado de una salud de hierro. Pero fue contagiarse de covid-19, que entonces le provocó una neumonía bilateral, y «pasé de ser una persona muy activa a no poder a veces ni levantar las piernas». Desde junio del año pasado, preside la Asociación Covid Persistente de Asturias que, coincidiendo con el quinto aniversario de la pandemia, organiza este jueves y viernes unas jornadas que pretende dar visibilidad a quienes siguen sufriendo cada día las secuelas del coronavirus.

–Pónganos en la piel de una persona con covid persistente. ¿Qué sienten?

–Estamos ante una enfermedad multisistémica y muy incapacitante, que engloba más de 200 síntomas. Yo, por ejemplo, siento una fatiga extrema, muchísimo dolor articular y muscular, niebla mental, desorientación... Para que la gente se haga una idea: hay momentos en los que salgo y no sé volver a casa, se me olvida cómo se hacen unas lentejas o me pongo a escribir y cambio el orden de las sílabas. En definitiva, pasé de ser una persona muy activa a no poder a veces ni levantar las piernas.

–¿El sistema sanitario es sensible con el covid persistente o ha caido en el olvido?

–Tenemos una enfermedad que no es visible y que no siempre se manifiesta en análisis y pruebas clínicas. Por eso es tan importante dar voz a las personas afectadas por covid persistente, porque la gente se cree que la pandemia del coronavirus ya está superada por completo y hay incluso quien piensa que lo que tenemos es mucho cuento. En mi caso, estoy diagnosticada de covid persistente por mi médica de Atención Primaria, por el neumólogo del Centro Médico y por los especialistas de Medicina Interna del HUCA. Pero sigue habiendo mucho negacionista.

–¿Entre los médicos?

–Entre la gente y entre los médicos. Cada vez son menos, pero los hay. Y a quien le toca un médico negacionista, le hunde, porque lo que hacen es quitarte de en medio. Yo no me vi en esa situación, pero otros pacientes de la asociación sí y es un problema, porque atribuyen el covid persistente a cuestiones de carácter emocional y no le hacen ningún caso a los síntomas que presentan.

–¿Qué le diría a quienes atribuyen su sintomatología a cuestiones puramente psicológicas?

–Que no se hacen una idea de lo que estamos pasando. Sí que existe un desgaste emocional, pero es como consecuencia de los problemas físicos que sufrimos, no al revés. Es que resulta muy duro asumir que tu vida ha cambiado para siempre, así, de un día para otro. Pero nuestros síntomas son muy reales, no los psicosomatizamos.

–¿Cuáles son las reivindicaciones de la Asociación que preside?

–La primera: que se reconozca el covid persistente como enfermedad incapacitante. También que se codifique bien a los pacientes, que no siempre se hace; que se investigue más sobre covid persistente; que se constituya un registro de enfermos...

–En su momento, se habló de la posibilidad de crear en Asturias una unidad multidisciplinar de atención al covid persistente. ¿Qué ha sido de ese proyecto?

–Nosotros hemos propuesto a la Consejería de Salud que se implantación la figura del 'gestor de casos', que ya existe en otras comunidades autónomas, como Galicia, donde está funcionando muy bien.

–¿Y cuál es el cometido de ese 'gestor de casos'?

–Sería el nexo de unión entre los especialistas y los pacientes, y se encargaría de coordinar la atención que reciben. De esta forma, se podría hacer una evaluación multidisciplinar de cada caso y se agilizaría el proceso asistencial.

–¿La Consejería de Salud está siendo receptiva a su petición?

–Están trabajando en ello, nos están teniendo en cuenta y la verdad es que, sí, yo soy optimista sobre este asunto.

–¿En qué consisten las jornadas previstas para este jueves y viernes y con qué objetivo las han organizado?

–Por un lado, queremos dar visibilidad a todos los problemas y necesidades relacionadas con el covid persistente, dando cabida a los distintos profesionales que pueden ayudar a quienes estamos en esta situación. Y, por otro, queremos que se conozcan los estudios psicológicos y médicos que se han llevado a cabo en la Universidad de Oviedo sobre esta enfermedad.