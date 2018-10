Los profesores de Economía se constituyen en asociación Francisco Pastrana, Soledad Collado, Fe Pérez y Daniel Álvarez, durante la presentación. / HUGO ÁLVAREZ EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Viernes, 26 octubre 2018, 01:53

Funcionó en otras comunidades autónomas y esperan que lo haga en Asturias. «Cansados» de sentirse discriminados, los profesores de Economía que imparten clases en los centros de Educación Secundaria del Principado se han constituido como asociación para reivindicar así algo que llevan pidiendo desde que se creó la especialidad en 1995: un departamento propio que les permita operar con independencia.

Ayer, en el instituto Alfonso II de Oviedo, presentaron la asociación. Esperan que sirva para presionar al consejero de Educación, Genaro Alonso, para que les reconozca la capacidad de organizarse en departamentos como los que existen para otras especialidades. Esto terminaría con «la desigualdad de condiciones» que sufren a la hora de optar a concursos de traslados, a una plaza de catedrático o a la dirección del centro educativo, ya que no pueden sumar los méritos inherentes a una jefatura de departamento.

Soledad Collado es presidenta del recién creado colectivo y asegura que «las justificaciones que da el Gobierno para no crear el departamento no nos convencen. Dicen que no hay dinero, pero ahora saldrán las primeras cátedras desde 1996, con las que nos volverán a pasar por delante». «Si el problema es que se va a cambiar la organización, todavía no se ha hecho, y nosotros volveremos a ser los perjudicados», lamenta.