Asturias busca conductores profesionales La patronal del transporte se alía con un portal para intentar impulsar el empleo en la región y calcula que se necesitan 600 camioneros, con un sueldo de hasta 2.500 euros

Azahara Villacorta Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:20

En Asturias se necesitan conductores profesionales. Esa es la alerta que lleva lanzando desde hace tiempo la patronal del transporte en la región (Asetra), un problema que, según su diagnóstico, «se ha convertido en uno de los mayores desafíos», del sector. Y, para intentar ponerle remedio, la organización se ha aliado con el portal 'TDRJobs', con quien ha firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el empleo y mejorar los procesos de selección en las empresas de la región.

Así, según informaron ambas organizaciones, las empresas asociadas a Asetra podrán beneficiarse de ventajas exclusivas dentro de este portal especializado, incluyendo la publicación de ofertas de empleo y otros métodos de captación de conductores de camión. Además, ambas entidades se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que fomenten la empleabilidad y el reconocimiento del sector en la región.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de colaboración que 'TDRJobs' mantiene con las principales asociaciones del transporte. Damián Matute, director del portal, explicó que su objetivo es «facilitar a las empresas del transporte herramientas reales» para encontrar el personal que necesitan. «Este acuerdo refuerza esa misión y nos permite apoyar a las empresas asturianas en un momento clave para el sector», añadió.

Por su parte, Javier Cruz Díaz, secretario general de Asetra, subrayó que el empleo es «el principal reto que afronta el transporte por carretera». «Con este acuerdo damos a nuestras empresas asociadas una solución concreta para mejorar sus procesos de selección y reforzar su competitividad», puntualizó.

Según las estimaciones de la patronal, en el Principado se necesitan con urgencia 600 camioneros y el sueldo es de hasta 2.500 euros. También el Gobierno de Asturias remarca, a través de su Servicio de Empleo, que «pocas profesiones tienen tantas salidas como la carretera».

«El transporte de mercancías por carretera y de viajeros en autobús es un sector estratégico para la economía española, con una fuerte demanda y oportunidades laborales», recuerdan en el Principado, que añade que «se estima que para los próximos tres años harán falta unos 30.000 conductores profesiones» en toda España. «Ser conductor profesional significa tener trabajo seguro. Así de simple».

