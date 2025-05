Asturias mantiene su «total disponibilidad» para acoger a menores migrantes, pero exige tener información cuanto antes

No hubo unanimidad y por lo tanto no ha sido posible ni modificar el decreto para el reparto de migrantes ni mucho menos hacer un ... cálculo de cuántos menores no acompañados debería acoger cada comunidad. El pleno de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, en el que la consejera asturiana de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, participó vía telemática, acabó como había comenzado. O peor.

El encuentro convocado por el departamento que encabeza Sira Rego no ha servido para avanzar en el reparto de menores no acompañados ya que no ha habido unanimidad para modificar los criterios que están recogidos en el decreto ley que el Congreso de los Diputados aprobó hace dos semanas. La ministra recriminó a las comunidades del PP que hubieran acudido a la Conferencia Sectorial «con cero propuestas» y que, incluso, hubieran tratado de «declarar ilegal» el acta de la última reunión. Lamentó que, a pesar de que ha habido un debate largo –la sectorial se ha prolongado por cuatro horas– no ha sido posible debatir ningún detalle importante más allá de cuestiones formales, como la supuesta ilegalidad de la propia convocatoria de la sectorial, en la que han insistido las comunidades del PP

Por ello, Rego ha señalado, al terminar la conferencia, que otorga de nuevo 10 días a las comunidades para que actualicen los datos de sus sistemas de acogida para, posteriormente, calcular cómo quedaría el reparto según el real decreto de los 4.000 menores que saldrán de Canarias y 400 de Ceuta.

El Gobierno del Principado, que es una de las comunidades que sí entregó en el plazo establecido los datos sobre el número de menores acogidos en la actualidad –101 en el momento que emitió el informe– y su capacidad, lamenta la falta de consenso. «Hemos estado debatiendo esta cuestión sin dar solución al problema», reprochó la consejera, quien quiso reiterar la «disponibilidad» total de esta región para colaborar en la acogida de menores y «aliviar a una comunidad, Canarias, que está soportando una llegada ingente de menores. No es una situación que afecta únicamente a Canarias, es una situación que afecta a España», subrayó.

Eso sí, desde el Principado se insiste en la necesidad de conocer cuanto antes tanto el número de menores que le correspondería acoger a Asturias como también la financiación y los plazos previstos para su llegada. «Necesitamos tener claro los espacios de tiempo para poder hacer una acogida en condiciones», pidió.

Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP han coincidido en denunciar que en la Conferencia Sectorial extraordinaria no se hubiera permitido a las comunidades autónomas votar el real decreto de reparto de migrantes. Al respecto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el real decreto «no se vota porque ya está ratificado» por el Congreso de los Diputados y ha reprochado a los 'populares' que «no se puede votar lo que no se ha aportado», ya que no han presentado ninguna propuesta de modificación.

«Cero propuestas del PP en una conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria», reprochó.