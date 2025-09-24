La verdad sobre 41.000 asturianos represaliados «va a ver la luz»

Lo que pasó con 41.142 asturianos represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, de lo que se les acusaba y dónde ... fueron matados o encerrados, es una información que lleva décadas almacenada en Ferrol. El Archivo Intermedio Militar del Noroeste guarda en estanterías que se desperdigan a lo largo de 7,6 kilómetros papeles, órdenes y expedientes del Ejército de Tierra en el noroeste, un tesoro al que acceden investigadores y familiares que deben peregrinar hasta el recinto amurallado de Baluarte del Infante. Pronto no tendrán que hacerlo.

El Consejo de Gobierno del Principado tiene previsto autorizar la firma de un convenio con el Ministerio de Defensa para poder tener acceso temporal a la documentación. Con el permiso un equipo contratado por el Ejecutivo asturiano se encargará de digitalizar los papeles y legajos.

«Era algo muy demandado por los colectivos memorialistas. Alguien definió que el archivo de Ferrol es como la Capilla Sixtina en términos de documentación», declaró el consejero Ovidio Zapico. «Hay innumerables dossiers con información muy valiosa y muy importante en la búsqueda de la verdad», agregó. El paso dado «será muy bien acogido por muchísimos asturianos que tienen familiares allí con causas abiertas en su momento y que ahora van a ver la luz», agregó el titular de Ordenación, Vivienda y Derechos Ciudadanos..

Zapico intervino en el acto del Día de la Memoria Democrática, donde celebró el «músculo» que viene reforzando «a todo el aparato administrativo». «A lo largo de la legislatura hemos constituido el Instituto de Memoria Democrática y el 16 de octubre constituiremos el Consejo de Memoria Democrática», avanzó. Será un foro con las organizaciones del sector para «el entendimiento, las propuestas y la rendición de cuentas». En el acto institucional estuvieron también la vicepresidenta Gimena Llamedo, las consejeras de Educación y Derechos Sociales, Eva Ledo y Marta del Arco respectivamente, además del fiscal especial de Memoria Democrática de Asturias, Javier Marqués Oubiaño.