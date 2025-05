¿Qué supone para Asturias la nueva Ley de la Dependencia?

«Sin financiación, la reforma es papel mojado»

Nació poco después de la entrada en vigor de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Y, como ella, también resumió su nombre: Observatorio de la Dependencia .

El ente creado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es el 'pepito grillo' que evalúa anualmente el cumplimiento real de la ley. Es un examen a la labor realizada por cada comunidad autónoma y del que Asturias solo salió bien parada en tres ocasiones: en el primero, 2008, cuando logró un 6,5, para bajar al 5 en los realizados en 2014 y 2021. En el resto, siempre ha suspendido.

Como lo hace también el anteproyecto de ley que ha llevado al Consejo de Gobierno el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Aunque Pablo Bustinduy ha dejado claro que el texto está sometido a mejoras antes, siquiera, de que llegue al Congreso, el Observatorio de la Dependencia ya ha dado un primer veredicto «sin incrementos de financiación, los nuevos derechos que esta reforma de la ley propone reconocer, quedan en papel mojado».

Su presidente, José Manuel Ramírez, entiende que lo anunciado es «pura cosmética del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares». Señala, además, que muchos de los cambios son «de hecho, realidades ya asumidas por muchas comunidades autónomas».

«Lo más grave», apunta «es que algunos de los cambios que propone ya habían sido acordados por el Gobierno y las comunidades . Varios años después no se cumplen no porque no exista una norma sino, simplemente, por falta de financiación».