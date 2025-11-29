Asturias «ya está poniendo en marcha» el registro de los sanitarios que se oponen a practicar abortos

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, acudía este sábado a la Facultad de Medicina para supervisar la celebración de las oposiciones convocadas por la sanidad ... pública asturiana. Pero no sólo habló de la «importancia» de estas convocatorias «para el futuro y la organización del Servicio de Salud». También se refirió a dos asuntos que han estado de actualidad durante la semana: la tramitación del registro de objetores de conciencia en relación a la práctica del aborto y la epidemia de la gripe, que en Asturias está empezando «con fuerza».

Sobre el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo, Saavedra aseguró que «ya está funcionando». Hace mes y medio, a través de una resolución transitoria adelantada por EL COMERCIO, «hemos dado instrucciones al Sespa y a las áreas sanitarias para que vayan poniendo en marcha lo que es el registro en sí». Y de forma paralela, se está tramitando un decreto «para darle mayor seguridad jurídica», que «consideramos que es importante, y más en este tema».

Dicho decreto, entraba este viernes en fase de alegaciones, dentro de una tramitación que, según la consejera, «durará seis meses». Actualmente, sólo hay cuatro comunidades -Asturias, Madrid, Baleares y Aragón- que no cuentan todavía con este registro, cuya creación está contemplada por la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproducción. A principios de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instaba al Principado a aplicar este requisito legal en un plazo máximo de tres meses.

La Consejería de Salud considera que, con las instrucciones previas publicadas en el Boletín Oficial del Principado, ya se está dando cumplimiento al mandato de Moncloa, a la espera de que se apruebe definitivamente la regulación normativa del registro. En él deberán inscribirse los ginecólogos, anestesistas y enfermeras de Asturias que se niegan a realizar abortos por razones de conciencia. Según los promotores de este registro, el objetivo es planificar correctamente esta prestación sanitario.

Protocolo común frente a la gripe

En cuanto a la gripe, Concepción Saavedra comparte con el Ministerio de Sanidad la conveniencia de un protocolo de actuación común a todas las comunidades autónomas. Se espera que dicho protocolo se apruebe el próximo 3 de diciembre, en la comisión nacional de Salud Pública. Asturias se adherirá a esta iniciativa, que conlleva una serie de medidas de prevención que el Principado está aplicando: «Tenemos horarios amplios para facilitar la vacunación; ya recomendamos el uso de mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios; e insistimos en que se tomen medidas higiénicas cuando hay síntomas respiratorios». Eso sí, la Consejería considera que, aun partiendo del mismo protocolo, «debe haber flexibilidad» para «aplicar las medidas según la incidencia de cada comunidad y lo que digan los técnicos autonómicos».

La ministra de Sanidad, Mónica García, convocaba el viernes con carácter extraordinario al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, precisamente, para tratar este asunto. «Hemos pasado el umbral epidémico de 37 casos por 100.000 habitantes y la curva va subiendo. Necesitamos actuar de forma unitaria y con antelación para no llegar a los 400 casos por 100.000 habitantes del año pasado», advertía Mónica García para tratar de convencer a los consejeros de Salud de las distintas comunidades de la necesidad de remar en la misma dirección.

La epidemia respiratoria se presenta «muy intensa» y «la evidencia científica nos dice que no podemos ser laxos en la protección de los ciudadanos». Este año se da la circunstancia de que la gripe A se ha adelantado varias semanas con respecto a temporadas anteriores y, además, provoca cuadros clínicos más explosivos, no sólo por la mayor intensidad de los síntomas sino también por su aparición súbita. Algo a lo que ha contribuido una nueva variante de la gripe A, fruto de la mutación de su cepa H3N2 e identificada con la letra K.

Vacunación sin cita previa

Dicha variante ya circula por Asturias, una de las comunidades donde, a día de hoy, la curva epidemiológica está siendo más pronunciada. «En las comunidades del norte, la epidemia de gripe está empezando con más fuerza», aportaba como dato la ministra de Sanidad. De hecho, el sistema sanitario asturiano ha habilitado puntos de vacunación en horario de tarde y sin necesidad de cita previa para tratar de acelerar la protección frente a la gripe.

Las medidas recogidas en el protocolo común que se aprobará el día 3 son muy similares a las que la Consejería de Salud ya implantó en Asturias el año pasado. El departamento que dirige Concepción Saavedra lleva insistiendo desde hace semanas en la importancia de la vacunación y del uso de la mascarilla, que puede llegar a ser obligatoria en centros sanitarios y residencias de mayores si la situación empeora.

El mayor pico de gripe A se espera para las fiestas navideñas. Las autoridades sanitarias hacen un llamamiento a la población para que «tome medidas preventivas ante cualquier síntoma catarral» para evitar complicaciones graves en personas vulnerables y el colapso del sistema sanitario.