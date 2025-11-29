El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concepción Saavedra, la responsable de personal y el gerente del Servicio de Salud. Alonso Álex Piña

Asturias «ya está poniendo en marcha» el registro de los sanitarios que se oponen a practicar abortos

Aunque la tramitación del decreto que «le dará mayor seguridad jurídica» durará seis meses, hace mes y medio que la Consejería de Salud emitió una resolución transitoria con instrucciones para que «vaya funcionando»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, acudía este sábado a la Facultad de Medicina para supervisar la celebración de las oposiciones convocadas por la sanidad ... pública asturiana. Pero no sólo habló de la «importancia» de estas convocatorias «para el futuro y la organización del Servicio de Salud». También se refirió a dos asuntos que han estado de actualidad durante la semana: la tramitación del registro de objetores de conciencia en relación a la práctica del aborto y la epidemia de la gripe, que en Asturias está empezando «con fuerza».

