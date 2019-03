Asturias prohíbe los circos con animales salvajes Un elefante, en uno de los circos que visitaron Asturias. / JOSÉ SIMAL La proposición aprobada por el Parlamento modifica la Ley de Espectáculos Públicos de 2002 y que extiende a toda la región una prohibición acordada ya en municipios como Oviedo, Gijón o Mieres EFE Oviedo Viernes, 15 marzo 2019, 11:33

Los circos que utilicen animales salvajes en sus espectáculos no podrán instalarse en ningún rincón del Principado, prohibición que no afecta a los espectáculos taurinos, según ha acordado por unanimidad este viernes el Parlamento asturiano. Así consta en la proposición consensuada por todos los grupos de la Cámara asturiana -PSOE, PP, Podemos, IU, Foro y Ciudadanos- para modificar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del año 2002 y que extiende a toda la región una prohibición que ya se había acordado en municipios como Oviedo, Gijón o Mieres.

Esta modificación, según los proponentes, trata de adecuar la normativa a una creciente demanda social que exige un tratamiento con mayor ética de los animales en espectáculos que suponen o pueden suponer un sufrimiento «evitable e injustificado» para los mismos.

Para el parlamento asturiano, es preciso legislar para terminar con un tipo de espectáculo impropio de estos tiempos y que debe tender a transformarse a o otro diferente «en el que se dejen de ver animales enjaulados y sometidos a diferentes presiones más o menos agresivas para su adiestramiento».

Con ese fin, la modificación aprobada hoy plantea que se prohíban los espectáculos públicos y actividades recreativas que «impliquen crueldad o maltrato para los animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales, incluyendo todos los espectáculos de circo con animales salvajes». «No están incluidos en esta prohibición los espectáculos taurinos, que se regirán por su normativa específica», especifica la norma.

En una disposición adicional se establece además que será el Consejo Asesor de Espectáculos Públicos del Principado el encargado de velar por que los animales de los que se desprendan las entidades circenses como consecuencia de la aplicación de esta ley «se envíen a refugios o santuarios en los que terminen su vida de forma digna, siempre y cuando su reintroducción en el medio salvaje sea contraindicada por expertos en la materia».

A pesar de la unanimidad, grupos como IU y Podemos han señalado que esta ley se quedaba corta, tanto por no incluir a las mascotas como por no poder incluir en esa prohibición a los espectáculos taurinos, cuestión que no es de competencia autonómica.