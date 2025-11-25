Asturias sale a la calle «por las que ya no pueden» Las calles de Avilés se tiñeron esta tarde de malva contra la violencia machista. Minutos antes de que comenzara la marcha, organizada por la Plataforma Feminista, la Plaza Vaticano comenzó a llenarse de grupos de mujeres listas para gritar que 'El machismo nos cuesta la vida'

Caye y Juan junto a sus compañeras de Ama Asturies ultimaban los carteles y pancartas en las que ademas de condenar la violencia machista reivindican el derecho la vivienda, bajo el lema vivienda digna contra las violencias machistas. «Siempre es importante reivindicar la existencia de una mujer libre pero reivindicar la vivienda es reivindicar también la necesidad de emancipación ya que es mas difícil que una mujer caiga en dinámicas de violencia. señalamos la realidad de mujeres precarizadas que no tienen mas remedio que convivir con su maltratador», señalaron.

Joice Bardalago junto a sus compañeros del Espacio Joven de Avilés y su coordinadora Penélope Proenza pusieron el foco en las diferentes formas en las que se presenta la violencia, desde las redes sociales hasta los micromaltratos. «Hicimos unas jornadas estos dias anteriores para tratar el 25N y reflexionar y como ven la violencia de genero», explica Penélope, quien además forma parte de la asociacion cultural la Ayalguina.

Cristina Martínez , Maite Lopez y Vicenta Acebal, de Red de la Clase Trabayadora salen «por las que ya no pueden». «Que en siglo XXI tengamos que seguir saliendo a la calle oara que dejen de morir otras mujeres es tristísimo. la sociedad involuciona, existe un nivel de machismo mas grandes», destaca Maite. Por su parte, Cristina destacó que «tenemos que estar en la calle seguimos maltratadas física y moralmente y estamos por todas las mujeres que no pieden estar por nuestras hijas y nuestras futuras nietas», algo que las tres califican como «triste»

Saray Prieto, Nuria Nicolas, Chiara Suarez, Susana Casado y Patricia Tocino de Amosando la Igualdá se presentaron como farmacéuticas con «medicamentos para erradicar todas las violencias». 'Respetor' o 'menos pornín' fueron algunos de los medicamentos a recetar a los que aún ponen en duda los feminicidios.

Lucía Busto, de Asturias Insumisa, puso el foco precisamente en el número de asesinatos a mujeres que sigue habiendo y cuyo número no decrece. «A la vista está que no hay ningun cambio notorio en que desciendan los feminicidos. solo se cuentan las agresiones de parejas directas pero hay muchas formas de violencia contra las mujeres», señaló.