Asturias suspende en atención psicológica a los enfermos de cáncer y sus familias Una mujer, en uno de los puestos instalados en Gijón por la Asociación contra el Cáncer. / DAMIÁN ARIENZA Unas 6.400 personas precisaron de tratamiento especializado durante el año pasado en la región O. ESTEBAN Martes, 5 febrero 2019, 03:08

Reciben un diagnóstico que asusta, desconcierta y puede llegar a paralizar. Un diagnóstico que, en ocasiones, ni siquiera se llega a comprender del todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se lo digo a mi familia? Afrontar estas cuestiones cuando el médico acaba de comunicar a una persona que tiene cáncer no es fácil. Y es ahí donde ha puesto el foco este año la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en la atención psicooncológica. Por primera vez, la entidad ha realizado un estudio ('Informe sobre la atención psicológica a pacientes y familiares en España') sobre el estado de la cuestión en España y las conclusiones no son positivas: «La prestación de este servicio en la sanidad pública es deficitaria y Asturias no es excepción», explica Margarita Collado, vicepresidenta de la AECC en Asturias. El 94% de las comunidades autónomas no ofrece tratamiento psicológico especializado. Pese a que está comprobado el «efecto beneficioso» de esta atención para el paciente y cuánto influye en su «calidad de vida» para afrontar ansiedad e incluso depresión, aún se han dado pocos pasos. En Asturias, algunos, aunque aún insuficientes. En el Principado, 6.400 personas afectadas por cáncer necesitaron tratamiento psicológico especializado en 2018.

Las conclusiones se hicieron públicas ayer, en el Día Mundial contra el Cáncer, cuando Asturias se llenó, un año más, de mesas informativas, ubicadas en Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Tapia, Arriondas, Riaño, Cangas del Narcea, Coaña y Candás. El mismo día en que en Madrid se celebraba el VIII Foro contra el cáncer, centrado en 'El dolor emocional de las personas con cáncer y de sus familias, ¿estamos respondiendo?'.

La AECC, explica Collado, lleva treinta años atendiendo estos aspectos, tratando de llegar «donde no lo hace la sanidad pública». La entidad ofrece, de forma gratuita y a todos, vivan donde vivan, atención psicológica. «Es importante que estén al tanto y que alguien que viva en Llanes sepa que tiene los mismos servicios que el de Gijón u Oviedo», insiste la vicepresidenta.

La entidad da pasos, en colaboración con el Principado. Desde hace dos años existe en el HUCA el programa 'Primer impacto', en el que un trabajador social de la AECC atiende a personas que acaban de recibir diagnóstico. Desde hace unos meses, el servicio se ha ampliado al Hospital de Cabueñes, en Gijón. «Hay gente que necesita entender qué le ha dicho el médico o requiere atención psicológica». Desde esa primera consulta se deriva al paciente al trabajador social del hospital o al servicio que se considere, con el objetivo de «adelantarse al impacto emocional posterior». También el HUCA fue el primero en estrenar los talleres específicos para los pacientes del hospital de día, con información sobre nutrición o estética, por ejemplo. Hace más de un mes estos talleres se han puesto en marcha también en Cabueñes, en Gijón.

Voluntariado

El voluntariado es otro pilar de la atención, en lo que se refiere al acompañamiento a pacientes y familiares. En este sentido, desde el 2017 la Asociación Española contra el Cáncer tiene un programa de atención a los pacientes de Cuidados Paliativos en el Hospital Monte Naranco, en colaboración con los servicios del propio centro sanitario. La intención de la AECC es extender este servicio a otros hospitales de la región. Margarita Collado menciona también el servicio de Infocancer, un teléfono que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, a quien lo necesite. Es el 900 100 036. Una veintena de profesionales, médicos y psicólogos, ofrecen información, apoyo, ayuda y asesoramiento. En 2017 se recibieron unas 13.000 llamadas y, a la espera de cerrar la memoria de 2018, la previsión es que las llamadas se han duplicado.

Más allá de todo esto, la petición principal es que todos los servicios de Oncología cuenten con la figura del psicooncólogo, ya que, pese a los muchísimos avances en otros aspectos de la enfermedad, la atención al impacto emocional ha quedado olvidada. La propia ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, admitió ayer lo mucho que queda por hacer. Insiste Collado en la idea, en la gran necesidad de atender los miedos y las dudas que surgen tras el diagnóstico, durante el tratamiento, por supuesto si hay duelo y también tras el alta y la reincorporación al trabajo.