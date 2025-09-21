El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pacientes accediendo al servicio de urgencias del centro de salud de La Lila, en Oviedo. Mario Rojas

Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada

Sindicatos y sociedades profesionales consideran este tipo de contratos «un desprecio» a la Medicina de Familia y hay incluso quien habla de «fraude de ley». Según la Consejería de Salud, se recurre a esta medida sólo de forma excepcional y para cubrir las necesidades asistenciales en Primaria cuando no hay suficiente personal disponible

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:26

Pocas veces una comisión parlamentaria de salud ha suscitado tanta polémica como la celebrada el pasado jueves. En ella, la máxima responsable de la sanidad ... pública asturiana admitió contratar a médicos sin la especialidad homologada. Según Concepción Saavedra, es algo excepcional y transitorio, que sólo se hace en Atención Primaria y cuando no hay profesionales disponibles para cubrir la demanda asistencial. Su comparecencia ha dado lugar a un reguero de reacciones que coinciden en calificar la situación de «indignante», «agravio bestial», «desprecio a la especialidad» o «irregularidad mayúscula».

