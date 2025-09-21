Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada

Pocas veces una comisión parlamentaria de salud ha suscitado tanta polémica como la celebrada el pasado jueves. En ella, la máxima responsable de la sanidad ... pública asturiana admitió contratar a médicos sin la especialidad homologada. Según Concepción Saavedra, es algo excepcional y transitorio, que sólo se hace en Atención Primaria y cuando no hay profesionales disponibles para cubrir la demanda asistencial. Su comparecencia ha dado lugar a un reguero de reacciones que coinciden en calificar la situación de «indignante», «agravio bestial», «desprecio a la especialidad» o «irregularidad mayúscula».

Que se estaba contratando a médicos extracomunitarios con la especialidad sin homologar en España o directamente sin ninguna especialidad era algo que venía «quemando bastante» a la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa), aunque ese malestar no había trascendido públicamente. Pero la denuncia formulada por el Partido Popular en la última comisión de salud celebrada en la Junta General del Principado ha destapado la caja de los truenos. «No tienen personal para tantísimos puntos de atención continuada como quieren mantener y recurren a cualquier cosa, incluidas las contrataciones irregulares». reprueba José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa).

Vidal se hace eco de un sentir generalizado en los centros de salud, donde los profesionales se toman como «un desprecio» que se autoricen este tipo de contrataciones y sólo en su red asistencial. «Plantear como un mal menor que estos contratos únicamente son para Atención Primaria es como dar por hecho que este tipo de atención la puede desempeñar cualquiera», resume Vidal.

En España, cualquier médico que quiera ejercer en el Sistema Nacional de Salud debe completar un período de cuatro o cinco años de formación sanitaria especializada tras haber superado lo que se conoce como examen MIR. Para trabajar en Atención Primaria se requiere, concretamente, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Pero, a falta de profesionales, la Consejería de Salud está contratando a médicos extracomunitarios sin MIR o con una especialidad que no ha sido homologada todavía por las autoridades competentes. Alternativas a las que se recurre fundamentalmente para cubrir las guardias y las urgencias en los centros de salud.

Para que se entienda: «Llegas a urgencias de Primaria y te puede atender un ginecólogo, una dermatóloga o un facultativo de Medicina Preventiva sin la cualificación homologada», exponen profesionales de Atención Primaria que no comparten esta situación. Es más, «el otro día en nuestro centro de salud pasó consulta una chica que tenía el título raso de Medicina y era su primer día laboral. Nunca había trabajado antes como médico». En palabras del secretario general del Simpa, «es una ruleta rusa para los pacientes».

También la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha salido al paso de la polémica suscitada tras la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud. En su opinión, los contratos que Concepción Saavedra circunscribe a ocasiones excepcionales «son ilegales, ponen en riesgo la seguridad del paciente y perjudican de forma importante la calidad del sistema sanitario público». Rechazo del que se hace eco su presidente en Asturias, Antonio Fernández: «Estamos totalmente en desacuerdo. Es un fraude de ley y un desprestigio absoluto para la especialidad. Se está considerando la Atención Primaria como un destino de segundo nivel donde cualquier profesional puede trabajar sin cumplir los requisitos legales ni la preparación necesaria».

«Agavio» a los MIR

En los mismos términos se expresa Rubén Díaz, portavoz de la Plataforma de Médicos del Sespa, que extiende «el agravio» a todos los especialistas que trabajan en la sanidad pública y han tenido que pasar el MIR. «Es una falta de respecto a la formación sanitaria especializada de este país y, en concreto, a la Medicina de Familia. Igual que nadie quiere que le opere de corazón un médico sin la formación correcta, lo mismo en Atención Primaria. Están devaluando la profesión», criticó Díaz.

Pero no sólo los facultativos en ejercicio alzan la voz contra estas contrataciones. Los MIR (médico interno residente) se sienten «molestos y muy quemados». Son muchos los que han mostrado su malestar a raíz de la comisión de salud del pasado jueves. Aunque, en su caso, las quejas son anónimas porque «tenemos miedo a represalias». Cuentan que «de circunstancias puntuales, nada. Se recurre muchísimo a este tipo de contratos». Y denuncian el «agravio que se está cometiendo» con ellos.

Un residente debe estar siempre tutorizado por un médico, aun cuando ya ha adquirido cierta formación y experiencia. Es decir, no puede pasar consulta en solitario y cobra como MIR. Sin embargo, «los médicos que están contratando sin especialización o con la especialidad sin homologar pasan consulta sin supervisión, cobran mucho más que nosotros y eligen a la carta las guardias, cuando, en algunos casos, están bastante menos formados que nosotros».

Desde la Federación de Vecinos de la zona urbana de Gijón se muestra «una profunda preocupación» por esta situación que «la mayoría de la ciudadanía no sabe que está ocurriendo». Su presidente, Manuel Cañete, sostiene que «Atención Primaria es mucho más que pasar consulta» y «no todo vale en nuestra sanidad pública».