Qué es una autopista ferroviaria y cómo funciona

Una autopista ferroviaria es un servicio de transporte intermodal que traslada camiones y sus cargas completas sobre vagones de tren para recorrer distancias largas. Este tipo de servicio está pensado para combinar la flexibilidad de la carretera para lo que se llama «primera y última milla» con la eficiencia y sostenibilidad del ferrocarril. Así, se contribuye a descongestionar las carreteras y tiene un impacto ambiental positivo, al reducir las emisiones.

¿Cómo funciona este sistema? De forma muy sencilla. Los trenes se convierten en una especie de ferrys, pero sobre raíles. Así, los camiones o tráilers se cargan sobre los vagones. Hay varias formulas para ello: el sistema ROLA, por el que el camión, con su cabeza tractora, sube al tren mediante una rampa y avanza por vagones especiales; el modalohr, donde los vehículos entran horizontalmente en vagones específicos, incluso con su cabeza tractora, sin grúas, y los vagones 'poche', donde se emplean grúas para cargar los remolques, sin la cabina tractora, sobre vagones.

Mientras se recorre la distancia entre origen y destino, el conductor puede viajar en un coche acondicionado dentro del mismo tren. Al llegar a destino, los camiones se bajan del tren mediante rampas, listos para continuar el trayecto por carretera.

