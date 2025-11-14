El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un AVE circulando por Asturias. Mario Rojas
Transportes Asturias

El PP y los viajeros celebran la ley que exige indemnizar más por los retrasos del AVE y el Principado carga contra la iniciativa

«Es una cuestión política que nada tiene que ver con la movilidad», afea el consejero. Los sindicatos demandan que si hay que devolver dinero a partir de los 15 minutos de demora «se obligue a todas las empresas, no solo a Renfe»

Ramón Muñiz
Pilar Gutiérrez

Ramón Muñiz y Pilar Gutiérrez

Gijón | Mieres

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:06

Revuelo con la Ley de Movilidad Sostenible que aprobó ayer definitivamente el Congreso. El PP y otros partidos de la oposición hicieron valer su ... mayoría para incorporar en el articulado medidas que contaban con el rechazo del Ejecutivo. Es el caso por ejemplo de la enmienda que obliga a Renfe a volver a su anterior compromiso de puntualidad en el AVE, esto es, a devolver el 50% del billete cuando el tren llega con más de 15 minutos de retraso, y el 100% si la demora pasa de la media hora. Cuando la operadora pública incorporó los S-106 de Talgo a la flota sufrió una oleada de retrasos e incidencias que, con dicha política, le causaban un roto económico. Por ello el 1 de julio de 2024 empeoró las condiciones, pasando desde entonces a reintegrar la mitad del billete a partir de los 60 minutos y el 100% solo si la demora excedía de los 90 minutos.

