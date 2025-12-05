El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un hombre trabaja en una explotación ganadera de Asturias. Damián Arienza
Medio Rural en Asturias

Las ayudas de Asturias para convertirse en ganadero o agricultor se quedan cortas: esta es la polémica lista de espera

Medio Rural se compromete a lanzar una segunda convocatoria mientras que el PP y Foro cargan contra el consejero por no haber metido más presupuesto

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:41

Comenta

La Consejería de Medio Rural estrenó este año el plan Incorpórate al Agro, un programa de ayudas para facilitar que quien quisiera probar ... suerte como ganadero o agricultor lo hiciera con una subvención. El fondo inicial era de nueve millones, pero dada la respuesta, la consejería lo amplío hasta los 13. Dio igual, también así se quedó corto.

