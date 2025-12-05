Las ayudas de Asturias para convertirse en ganadero o agricultor se quedan cortas: esta es la polémica lista de espera

La Consejería de Medio Rural estrenó este año el plan Incorpórate al Agro, un programa de ayudas para facilitar que quien quisiera probar ... suerte como ganadero o agricultor lo hiciera con una subvención. El fondo inicial era de nueve millones, pero dada la respuesta, la consejería lo amplío hasta los 13. Dio igual, también así se quedó corto.

El Boletín Oficial del Principado reveló ayer el resultado del segundo proceso selectivo, el de quienes enviaron las peticiones entre el 1 de abril y el 1 de junio. De las 145 peticiones, la comisión evaluadora concluyó que 121 cumplían las condiciones, pero finalmente solo 42 cobrarán ayudas que oscilan entre los 32.000 y los 85.000 euros. El resto queda en lista de espera por falta de presupuesto.

El dinero extra metido en el fondo permitió un mejor resultado en la primera convocatoria. Entonces 165 peticiones superaron el filtro, y de ellas 21 quedaron en lista de espera, también por falta de presupuesto.

Rocío Huerta, directora general de Ganadería, celebró el resultado y, dada la lista de espera creada, avanzó que «se pondrá en marcha a la mayor brevedad la segunda edición» del plan.

El compromiso no evitó las críticas de la oposición. Así, Luis Venta, del PP, acusó al Ejecutivo de «dejar en la estacada» al 70% de los peticionarios del segundo proceso. «No hay más recursos para el sector primario, lo que demuestra que Adrián Barbón preside un Gobierno que no tiene vergüenza y que, fehacientemente, es antiganadero», acusó. A su juicio al Gobierno le interesan «los enchufes de sus acólitos y sus chiringuitos, y lo que menos, los jóvenes y nuevos ganaderos que se quieren incorporar al campo asturiano».

Adrián Pumares, de Foro Asturias, recordó que en septiembre ya había pedido ampliar el fondo para evitar este resultado que, atribuyó a la «absoluta incompetencia del consejero».m