El Ayuntamiento de Pravia invierte cerca de 900 euros en un dron para el grupo antivelutina

El grupo Antivelutina de Pravia tiene nuevo equipamiento para combatir a esta especie invasora. El Ayuntamiento de Pravia ha destinado cerca de 900 euros ... a la compra de un dron, del que hizo entrega ayer, con el fin de facilitar la labor del equipo que trabaja de manera desinteresada en el control de la velutina en el concejo.

El dron pretende facilitar la localización de nidos con un margen de error de 5 metros, algo muy necesario en el concejo debido a su amplia masa forestal.

«Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la gran labor realizada por este equipo para el control de la avispa velutina, por ello entendemos necesaria esta colaboración», señaló David Álvarez, alcalde de Pravia, quien agradeció la labor del grupo Antivelutina del concejo.