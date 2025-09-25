El Ayuntamiento de Pravia invierte cerca de 900 euros en un dron para el grupo antivelutina
L. L. P.
Pravia
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
El grupo Antivelutina de Pravia tiene nuevo equipamiento para combatir a esta especie invasora. El Ayuntamiento de Pravia ha destinado cerca de 900 euros ... a la compra de un dron, del que hizo entrega ayer, con el fin de facilitar la labor del equipo que trabaja de manera desinteresada en el control de la velutina en el concejo.
El dron pretende facilitar la localización de nidos con un margen de error de 5 metros, algo muy necesario en el concejo debido a su amplia masa forestal.
«Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la gran labor realizada por este equipo para el control de la avispa velutina, por ello entendemos necesaria esta colaboración», señaló David Álvarez, alcalde de Pravia, quien agradeció la labor del grupo Antivelutina del concejo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.