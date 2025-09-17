El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las conferencias sobre la soledad no deseada, en mayo. L. L. P.

El Bajo Nalón pone en marcha el programa contra la soledad 'Somos comunidad contigo'

El proyecto presenta un eje transversal que abarca desde charlas y talleres hasta excursiones para los mayores de los tres concejos

L. L. P.

SOTO DEL BARCO.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:50

En una zona altamente envejecida como es el Bajo Nalón, donde casi el 40% de la población supera los 60 años, resulta crucial llevar ... a cabo iniciativas para combatir y paliar los efectos de la soledad no deseada.

