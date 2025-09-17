El Bajo Nalón pone en marcha el programa contra la soledad 'Somos comunidad contigo'

En una zona altamente envejecida como es el Bajo Nalón, donde casi el 40% de la población supera los 60 años, resulta crucial llevar ... a cabo iniciativas para combatir y paliar los efectos de la soledad no deseada.

El pasado mayo la Mancomunidad Cinco Villas ponía en marcha varias jornadas formativas para abordar desde un punto de vista teórico este problema. Ahora, con la llegada del otoño, los tres concejos que conforman la Mancomunidad (Soto del Barco, Pravia y Muros) pasan a la acción con el programa 'Somos comunidad contigo' con el que los ayuntamientos llevarán a cabo acciones de sensibilización y actividades para las personas mayores de la zona.

El objetivo principal es disminuir el sentimiento de soledad de las personas mayores» para mejorar su calidad de vida y evitar posibles enfermedades causadas por situaciones de soledad no deseada.

Los talleres que se llevarán a cabo en los tres concejos tienen carácter gratuito y abarcan desde actividades de memoria, pasatiempos y juegos adaptados, hasta gerontogimnasia, excursiones y paseos. Además, el programa incluye taxi gratuito para que aquellas personas que se encuentran en zonas más alejadas del concejo puedan desplazarse sin dificultades.

Se prevé dar un enfoque transversal y abarcar todos los campos de actuación por lo que además de las actividades para las personas mayores se llevarán a cabo programas de fomento de hábitos de vida saludables, prevención y retraso en la aparición de la dependencia. Así mismo se constituirá un grupo de trabajo multidisciplinar y se pondrá en marcha el proyecto MED+, con el objetivo prioritario de conocer y dar visibilidad al colectivo de las personas mayores.

Paralelamente el Ayuntamiento de Soto del Barco acogerá el Curso Básico de Formación Digital para Mayores de 65 años donde se darán nociones a las personas mayores sobre el uso del móvil, aplicaciones, detección de bulos y manejo de redes sociales, entre otros. El curso, que cuenta únicamente con 15 plazas, se llevará a cabo los días 22, 24 y 26 de septiembre en la biblioteca de Soto del Barco y 6, 8 y 10 de octubre en la de San Juan de La Arena.

No obstante, la mancomunidad también acogerá actividades para evitar la soledad en los más jóvenes. Así pues, en Muros de Nalón y Pravia tendrá lugar este sábado, 20 de septiembre, una nueva jornada de 'Axuntando', un proyecto para paliar la soledad no deseada en jóvenes y adolescentes. En la casa de cultura de Muros se llevará a cabo la grabación de un podcast con 'Me lo dijo Pérez', mientras que en Pravia tendrá lugar un taller de arteterapia. De esta manera, los tres concejos buscan que nadie se sienta solo.