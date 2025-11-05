El centro de información turística de San Esteban se renovará el próximo año

L. L. P. SAN ESTEBAN. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las localidades de San Juan de La Arena y San Esteban tendrán de cara al próximo año nuevos recursos turísticos. De esta manera, el centro de información y recepción de visitantes de San Esteban se renovará de forma integral para solucionar los desconchones, producidos por excesos de humedad en el arranque de tabiquerías, y las deficiencias en su exterior. El objetivo es que el edificio pueda volver a servir de equipamiento y soporte para la recepción de visitantes en condiciones de seguridad y de ornato acorde a su ubicación.

‘Letronas’ en La Arena

Por otro lado, en San Juan de La Arena se colocarán unas ‘letronas’ con el nombre del pueblo. Las letras se colocarán junto al barco de Rubén Darío, en una zona que sufrirá también una remodelación integral con el fin de mejorarla y modernizarla.

El cartel busca ser un elemento distintivo de la zona que ayude a la generación de contenido en redes y que se convierta en seña de identidad del pueblo, junto a la ría del Nalón.