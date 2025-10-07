La comunidad energética 'Muros Enerxía' da sus primeros pasos
El proyecto, conformado por ocho personas, es la primera entidad de este tipo consolidada en Asturias gracias a FAEN y al propio Ayuntamiento de Muros de Nalón
L. L. P.
Muros de Nalón
Martes, 7 de octubre 2025, 08:26
Muros de Nalón presentó ayer en sociedad su comunidad energética, la primera consolidada en Asturias. Bajo el nombre 'Muros Enerxía' y con un total de ... ocho miembros, la comunidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y el Ayuntamiento, nació hace un año a raíz de la propuesta de IU al equipo de gobierno del concejo.
Ayer, la Casa de Cultura acogió el acto de presentación de « un proyecto ilusionante» cuyo propósito, además de crear energía más sostenible, es ganar más miembros. «Es un proyecto de sostenibilidad y participación. Que participe la gente es lo que más ilusión me hace. Lo que es de todos da la sensación de que lo valoramos más», señaló el alcalde, Celestino Novo.
Junto a él, Carlos García, director de FAEN, puso el foco en la importancia de llevar a cabo políticas energéticas descentralizadas, desde los lugares pequeños como Muros. «Es fundamental esta iniciativa porque además esta comunidad está muy implicada desde el inicio. Nos acogieron muy bien», explicó y matizó que en este tipo de proyectos «el boca a boca es fundamental».
A la presentación también asistió el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, quien desgranó las líneas de ayudas para llevar a cabo políticas de sostenibilidad como esta. «Es un proyecto que va a marcar un antes y un después y que se tiene que capilarizar a toda la sociedad», señaló.
