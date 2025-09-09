El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Se celebró una nueva edición del Descenso del Narcea. PALOMA UCHA
PRAVIA

Diversión y deporte para acabar el Cristo

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

L. L. P. Los más pequeños fueron ayer los protagonistas en el día de Nuestra Señora del Valle, en Pravia. El pabellón del instituto acogió ... hinchables, fiesta de la espuma y holi party en una tarde llena de diversión donde el deporte también estuvo presente de la mano del Descenso del Narcea y del torneo 3x3 de baloncesto. Por la mañana se llevó a cabo la misa solemne en honor a la Virgen del Valle y por la tarde el reparto del bollo puso el broche de oro a cuatro días intensos de fiesta en la villa de los seis cuervos.

